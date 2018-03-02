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NATO'dan Rusya'ya cevap

NATO'dan yapılan açıklamada, "(Putin'in silahlanma açıklaması) Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." denildi.

NATO'dan Rusya'ya cevap

NATO'dan yapılan açıklamada, "(Putin'in silahlanma açıklaması) Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." denildi.

02 Mart 2018 Cuma 20:02
NATO'dan Rusya'ya cevap

BRÜKSEL (AA) - NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmadaki açıklamalara ilişkin, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." uyarısını yaptı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in 1 Mart konuşmasındaki ifadelerini not ettik." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." değerlendirmesinde bulunan Lungescu, NATO'nun füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almadığını birçok kez vurguladıklarını belirtti.

Lungescu, NATO füze savunma sisteminin Avro-Atlantik bölgesinin dışından gelebilecek balistik füze tehditlerine karşı koruma sağladığının altını çizdi.

"Yeni bir Soğuk Savaş ya da silahlanma yarışı istemiyoruz"

NATO'nun her türlü tehdide karşı tüm müttefiklerini korumaya hazır bir savunma ittifakı olduğuna dikkati çeken Lungescu, "Yeni bir Soğuk Savaş ya da silahlanma yarışı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lungescu, Rusya'nın Ukrayna'daki "agresif faaliyetlerine" ve askeri yığınağına karşı NATO'nun hem caydırıcılık hem de diyaloğu ön planda tutan bir politika izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Putin'in konuşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, “Bu silahlar arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var.” açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'nın geliştirdiği yeni silahların NATO'yu "işe yaramaz" kıldığını ifade eden Putin, "15 yıldır silahlanma yarışını tetikleyen, tek taraflı avantajlar sağlamaya çalışan, ülkemizin kalkınmasını engellemek için yasa dışı kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulayanlara sesleniyorum: Rusya'yı engelleyemediniz." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Şerife Çetin

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