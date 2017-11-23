NATO'dan Türkiye'ye güvence

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin tepkisine neden olan tatbikat skandalının araştırıldığını ve böyle bir olayın tekrar yaşanmayacağı konusunda güvence verdiklerini söyledi.

Stoltenberg, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin tepkisini çeken NATO tatbikatı ile ilgili açıklamada bulundu.

NATO askeri yetkililerinin olayın detaylarını incelediğini kaydeden Stoltenberg, "Ben de böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için prosedürleri araştırıyorum. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, olay ve neden olunan kırgınlık için özür diledim; NATO'nun Norveç'teki olayın sorumluları hakkında derhal harekete geçtiği konusunda onu bilgilendirdim." dedi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'le de görüşüp özür dilediğini hatırlatan Stoltenberg, benzer bir olayın yaşanmayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Türkiye, Irak ve Suriye sınırında, terörle mücadelede ittifaka çeşitli şekillerde katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Rusya sınırında Karadeniz'deki faaliyetlerimizde önemli bir müttefik. Dolaysıyla, Türkiye'nin ittifaka katkısına büyük değer veriyoruz. Bu nedenle böyle bir olayın tekrar meydana gelmeyeceğinden emin olmalıyız." dedi.

Geçen hafta Norveç'te yapılan tatbikatta yaşanan skandalda Atatürk hedef olarak seçilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajı verilmişti.



