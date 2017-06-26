NBA’de Oscar Gecesi

NBA’de Golden State Warriors’un şampiyonluğa ulaştığı sezonun ardından sezonun enleri de geçtiğimiz günlerde yapılan törenle sahiplerini buldu.New York kentinde düzenlenen ödül gecesinde herkesin merakla beklediği sezonun en değerli oyuncusu ödülünü rakipleri James Harden ve Kawhi Leonard’ı geride bırakan Russell Westbrook kazandı. Westbrook normal sezonda 42 maçta triple double yapma başarısı göstermiş ve sezonu 31,6 sayı 10,4 asist ve 10,7 ribaunt ortalamalarıyla noktalamıştı.Yılın savunmacısı ödülü Golden State Warriors’un hırçın çocuğu Draymond Green’e giderken, yılın koçu Houston Rockets ile ilk sezonunda konferans yarı finali oynayan Mike D’Antonie’ye verildi.En çok gelişme gösteren oyuncu kategorisinde ödülü bu yıl gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve kariyerinde ilk kez all-star seçilen Yunan Giannis Antetokounmpo aldı. Milwaukee Bucks ‘un oyun kurucusu Malcolm yılın çaylağı seçilirken yılın performansı ödülüne 3 çeyrekte Indiana Pacers potasına 60 sayı atan Golden State Warrirors’tan Klay Thompson layık görüldü.Boston Celtics takımının yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas “NBA Cares Toplumsal Dayanışma” ödülünü alırken şampiyon Warriors’un genel menajeri Bob Myers yılın yöneticisi oldu.Oyuncu olarak NBA’de 11 şampiyonluk yaşayan ve NBA tarihindeki ilk siyahi antrenör olan Bill Russell yaşam boyu başarı ödülü aldı.Yılın altıncı adamı Houston Rockets takımından Eric Gordon olurken maç kazandıran basket ödülü Russel Westbrook’a verildi. Yılınen iyi asisti ödülünü Stephan Curry aldı. Yılın en iyi smacı ödülü Oklahoma City’den Victor Oladipo’ya verilirken yılın bloğu Kawhi Leonard’ın oldu.Ligin en centilmen oyuncusu Charlotte Hornets takımından Kemba Walker seçilirken yılın en iyi takım arkadaşı ödülü Alman yıldız Dirk Nowitzki’ye verildi.üzerinden yüksek oranlar ile kazanç sağlayabilir, her yerde ulaşabileceğinizburada bulabilirsiniz.