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Necmettin Erbakan KKTC'de anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli etkinliklerle anıldı.

Necmettin Erbakan KKTC'de anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli etkinliklerle anıldı.

09 Mart 2018 Cuma 22:28
Necmettin Erbakan KKTC'de anıldı

LEFKOŞA (AA) - Başkent Lefkoşa'da Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) üyeleri tarafından Selimiye Camisi ve Sarayönü'nde Necmettin Erbakan’ın siyasi ve özel hayatına dair karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Yerel halk ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiği sergide açılan "Erbakan Fikir Duvarı" ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

"Erbakan büyük bir devlet adamıdır"

Yakın Doğu Üniversitesinde ise “Erbakan Haftası 2018” etkinlikleri çerçevesinde “Erbakan’ı Anma ve Anlama” paneli düzenlendi.

Panelde konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Erbakan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı emri vermesindeki dirayeti ve ferasetinden dolayı büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek, KKTC'de 44 yıldır Erbakan, Rauf Denktaş ve şehitler sayesinde barış içinde yaşadıklarını söyledi.

ESKAD Ada Başkanı Mustafa Sinan Gökçe de Erbakan'ın geçtiğimiz asıra yön veren bir lider olduğunu ifade ederek, Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın baş mimarı olması vesilesiyle Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların gönlünde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Muhabir: Murat Demirci


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