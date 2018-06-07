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Netanyahu: Suriye'de korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Esed şunu dikkate almalı: Korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi." dedi.

Netanyahu: Suriye'de korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Esed şunu dikkate almalı: Korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:44
Netanyahu: Suriye'de korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi

LONDRA (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Suriye’deki iç savaşa müdahale etmediğini belirterek, “Şimdi savaş hemen hemen bitmişken İran’ı mı davet ediyor? Artık dokunulmaz değil. Ateş açarsa, kuvvetlerini yok ederiz.” dedi.

Avrupa turunun sonunda geldiği Londra’da düşünce kuruluşu Policy Exchange'de konuşan Netanyahu, Suriye’deki durumu ve İran’ın bu ülkedeki varlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Esed şunu dikkate almalı: Korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi.” ifadesini kullanan Netanyahu, “Şimdi savaş hemen hemen bitmişken İran’ı mı davet ediyor? Artık dokunulmaz değil. Ateş açarsa, kuvvetlerini yok ederiz.” diye konuştu.

"Tazyikli suyu, göz yaşartıcı gazı denedik"

İsrail güvenlik güçlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında Filistinli göstericiler üzerine niçin gerçek mühimmat ile ateş açtığının sorulması üzerine de Netanyahu, “Tazyikli suyu denedik, göz yaşartıcı gazı denedik, hiçbiri işe yaramadı.” yanıtını verdi.

Gelecekte “muhtemelen” daha iyi bir yöntem bulacaklarını belirten Netanyahu, “Şiddet veya çatışma, en son istediğimiz şey.” ifadesini kullandı.

Bir dinleyicinin niçin gerçek mühimmat kullandıkları sorusunu ısrarla yinelemesi üzerine Netanyahu, “Başka yollar denedik. İşe yaramıyor. Hamas onların ölmesini istiyor.” dedi.

Filistinlilerin İsrail devletini tanımayı kabul etmemelerini barış sağlanamamasının nedeni olarak gösteren Netanyahu, iki devletli çözümle ilgili olarak da “Filistinliler kendilerini yönetecek bütün yetkilere sahip olmalı ancak bizi tehdit edecek güce sahip olmamalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Netanyahu pazartesi günü çıktığı Avrupa turu kapsamında Almanya ve Fransa’nın ardından dün geldiği Londra’da İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.

Netanyahu’nun, İran nükleer anlaşmasına bağlılıklarını ilan eden üç ülkeyi ABD’yi izleyerek anlaşmadan çekilmeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Muhabir: Tayfun Salcı

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