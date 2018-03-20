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"Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

20 Mart 2018 Salı 13:38
"Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır."

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz'un yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır." ifadesini kullandı.

"Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum"

"Güneşin koç burcuna girdiği yeni gün" olan Nevruz'un, temsil ettiği değerlere uygun biçimde kutlanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Baharı muştulayan Nevruz'un, kardeşlik bağlarımızın ve dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bin yıllık kardeşliğimizin küresel çıkar kavgalarına kurban edilmek istendiği bu hassas süreçte milletimizin tüm fertlerinin Nevruz'u manasına uygun şekilde, barış içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un milletimizle birlikte dünyadaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Son Güncelleme: 20.03.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan21 Mart Dünya Nevruz Günü
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