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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:26

Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı 'Türkçe tabela' çağrısına ilk cevap Nevşehir'den geldi. Nevşehir Belediyesi, tüm işyerlerine Türkçe tabela asılması için hazırlık yapıyor

Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası
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Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8'inci Uluslararası Türk Dili Kurultay’ında, işyerleri levhalarının Türkçe olması gerektiği yönündeki isteği Nevşehir’de karşılık buldu. Hukuk İşleri Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi’nin Haziran ayı Meclis toplantısında şehir merkezindeki tüm işyerlerinin isimlerinin Türkçe olması yönünde müzekkere hazırladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, dünyanın en zengin dilleri arasında ilk sıralarda yer alan Türkçe’nin, yaşamın her anında kullanımının yaygınlaştırılmasının güzel Türkçe'nin yaşatılması açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi.  Ünver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8'inci Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda işaret ettiği gibi Nevşehir’deki tüm işyeri levhalarının Türkçe olması konusunda Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından müzekkere hazırlandığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Güzel Türkçemizi hayatın her anında kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konunun önemine değinerek tüm belediyelere bir çağrıda bulundu. Nevşehir Belediyesi olarak Hukuk İşleri Müdürlüğümüz bir müzekkere hazırlanıyor. 2 Haziran 2017 Cuma günü Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısında bu müzekkere görüşülecek. Halen yabancı dil ile yazılı bulunan levhalar,  öyle inanıyorum ki esnaf kardeşlerimiz tarafından bundan sonraki süreçte Türkçe olarak yeniden hazırlanacaktır. Bundan sonra da açılacak işyerleri için  esnaf kardeşlerimiz, işyerlerinin isimleri konusunda gerekli hassasiyet içerisinde olacaklar ve işletmelerine Türkçe isim koyacaklardır.  Bu konuda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de denetimlerini sürdürecek."
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