New York borsası rekorlarla kapandı

WASHINGTON (AA) - Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 255,93 puan (yüzde 1,09) değer kazanarak 23.836,71 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 25,62 puan (yüzde 0,99) artışla 2.627,04 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 33,84 puan (yüzde 0,49) yükselişle 6.912,36 puana ulaştı.

Her üç endeksin rekor kırmasında, Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının ABD Senatosu Bütçe Komitesinde kabul edilmesi etkili oldu.

Muhalif Cumhuriyetçi senatörlerin ikna edilmesiyle Bütçe Komitesinden geçen tasarı, böylece Senato Genel Kurulunda oylanmaya hak kazandı.

Analistler, Cumhuriyetçileri vergi reformunda başarıya yaklaştıran bu gelişmenin yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirtiyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

