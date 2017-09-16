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New York'ta Arakan protestosu

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi karşısında toplanan grup cuma namazı kıldı ve Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

New York'ta Arakan protestosu

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi karşısında toplanan grup cuma namazı kıldı ve Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

16 Eylül 2017 Cumartesi 08:40
New York'ta Arakan protestosu

NEW YORK

New York'ta farklı etnik kökenden bine yakın Amerikalı Müslüman, Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele"yi gerekçe göstererek Arakan bölgesinde gerçekleştirdiği katliam ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla BM karşısındaki Dag Hammarskjöld Park'ta toplandı. Müslümanlar cuma namazını bu alanda kıldı.

Merkezi New York'ta bulunan İslami Liderlik Konseyinin Başkanı Abdel-Hafid Cemil, eylemde yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde ezilenler, zulüm görenler adına konuşabilen insanlar olmak için kendimizi organize etmek amacıyla buradayız." dedi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür, BM'ye kınama

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun (TADF) da destek verdiği gösteride, eylemcilerin birçoğunun Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir afişi taşıdığı görüldü.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Myanmar'daki şiddete karşı sesini yükselttiği ve Arakanlı Müslümanlara yardımda bulunduğu için teşekkür eden göstericiler, BM'yi şiddete sesiz kaldığı gerekçesiyle kınadı. Eylemciler, olaylara sessiz kalınmamasını istedi.

Hristiyan ve Yahudi toplum temsilcilerinden destek

New York'taki Yahudi ve Hristiyan toplum temsilcilerinin da yer aldığı protestoda, Bronx'taki Beytül İslam Mescit ve Toplum Merkezi mensupları "Masum Rohingya Müslümanlarını öldürmeye son verin" yazılı pankart taşıdı. Diğer dövizlerde ise "Cunta gitmeli", "BM uyan", "Soykırım için Nobel ödülü", "Rohingyaların hakları insan haklarıdır", "Sessiz kalmayacağız" ve "Rohingyalara vatandaşlık haklarının verilmesini istiyoruz" mesajları öne çıktı.

Anahtar Kelimeler:
ArakanBurmaDünyaMyanmarProtestoRohingyaŞiddet
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