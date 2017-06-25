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25 Haziran 2017 Pazar 11:06

Niğde'de terhis olan 2 asteğmen kazada can verdi

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında terhis olup memleketlerine giden asteğmenler Abdulkadir Işık ve Metin Durmaz hayatını kaybetti.

Niğde'de terhis olan 2 asteğmen kazada can verdi
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Niğde'de terhis olan 2 asteğmen kazada can verdi


Arife günü terhis olan, Ramazan Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirmek için yola çıkan iki asteğmen geçirdikleri trafik kazasında can verdi.

Demir bariyerlerin otomobil içerisine girmesi sonucu şoför Metin Durmaz ve yanında bulunan 27 yaşındaki Abdulkadir Işık olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Ankara-Adana karayolu Ereğli makası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Metin Durmaz yönetimindeki otomobil iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerlerin otomobil içerisine girmesi sonucu şoför Metin Durmaz ve yanında bulunan 27 yaşındaki Abdulkadir Işık olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durmaz ile Işık'ın asteğmen olarak askerliğini yaptığı Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan terhis olup memleketlerine gittiği öğrenildi. Cenazeleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Metin Durmaz'ın Batman'a,  Abdulkadir Işık'ın ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.  
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