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02 Mayıs 2017 Salı 11:15

Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik kaldı

İzmir'den düğün alışverişi yapan nişanlı çift, dönüş yolunda kaza geçirdi. İzzettin Öztürk ve Sevim Ergüner Ereğli yakınlarında geçirdiği kazada ağır yaralandı. Öztürk hayatını kaybederken, Ergüder yaşam mücadelesi veriyor..

Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik kaldı
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Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik kaldı

Konya Ereğli yolunda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, düğün hazırlığı yapan ve aynı bankada çalışan nişanlı çiften sürücü 29 yaşındaki İzzettin Öztürk öldü, 28 yaşındaki Sevim Ergüner ağır yaralandı. Çiftten geriye yola savrulan gelinlik kaldı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ereğli karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi. Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle hafta sonu tatilinin üç güne çıkmasını fırsat bilip düğün alışverişi için İzmir'e gitti. Alışverişini tamamlayan nişanlı çift, Karapınar'a dönmek üzere yola çıktı. İzzettin Öztürk yönetimindeki 48 U 662 plakalı otomobil, Karapınar'a yaklaşık 60 kilometre kala bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası İzzettin Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Sevim Ergüner ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GELİNLİĞİ YOLA SAVRULDU

Kaza yerinde ise araçtan savrulan gelinlik dikkat çekti. Üniversite yıllarından itibaren tanıştıkları ve yaklaşık 1 yıldır nişanlı oldukları belirtilen çiftin düğün hazırlıkları yaptığı, ev kiraladıkları ve önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapacağı belirtildi. Otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılan İzzettin Öztürk'ün cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edeceği ve memleketi Muğla'da defnedilmesinin beklenildiği bildirildi.

 
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