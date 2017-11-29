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NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı

- NN Hayat ve Emeklilik Üst Yöneticisi Popescu: - "NN Group'un sağlam finansal pozisyonu, sermaye yeterliliği ve sürdürülebilirlik performansı, mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak ve şirket stratejilerini gerçekleştirmek için temelinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir"

NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı

- NN Hayat ve Emeklilik Üst Yöneticisi Popescu: - "NN Group'un sağlam finansal pozisyonu, sermaye yeterliliği ve sürdürülebilirlik performansı, mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak ve şirket stratejilerini gerçekleştirmek için temelinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir"

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:24
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı

İSTANBUL (AA) - NN Group, yılın üçüncü çeyreğinde 431 milyon avro faaliyet karı elde etti.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamada, NN Group'un, 2017 yılı üçüncü çeyrek sonuçları duyuruldu.

Buna göre, NN Group'un 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 319 milyon avro olan faaliyet karı, 2017 yılının aynı döneminde 431 milyon avroya yükseldi. NN Group çatısı altında Türkiye'de faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik de büyümesine devam etti.

Faaliyet getirisi ve olumlu piyasa etkisiyle NN Group'un "solvency II oranı" 2017'de yüzde 196'dan yüzde 204'e yükseldi. Üçüncü çeyrek sonunda, şirketin hayat prim üretimi, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 152 milyon lira oldu. Bireysel emeklilik katılımcılarının toplam fon büyüklüğü ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 2 milyar 771 milyon liraya ulaştı.


- "Bireysel emeklilik katılımcılarımızın fon büyüklüğü 2,7 milyar liraya ulaştı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Üst Yöneticisi (CEO) Marius Popescu, Türkiye'de, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, hayat prim üretimlerini 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 152 milyon liraya ulaştırarak hızlı büyümelerini sürdürdüklerini belirterek, "NN Group'un sağlam finansal pozisyonu, sermaye yeterliliği ve sürdürülebilirlik performansı, mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak ve şirket stratejilerini gerçekleştirmek için temelinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Popescu, NN Group tarafından önceki çeyrekte birçok özel müşteri ihtiyaçlarını hedefleyen yeni ürün ve hizmetler satışa sunulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yenilik konusunda yapılan çalışmalar sayesinde faaliyet gösterdiği birçok farklı ülkede inovasyon departmanları kuruldu ve bu departmanlar geleceğin sigorta şirketlerini oluşturmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. 2017 yılının sonuna yaklaşırken NN Group stratejisini gerçekleştirmeye ve müşterilerini işinin merkezine koymaya devam ediyor.

NN Hayat ve Emeklilik olarak NN Group'tan aldığımız güçle müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve iş süreçlerimizde hem verimliliği hem de müşteri hizmet kalitesini artırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bireysel emeklilik katılımcılarımızın toplam fon büyüklüğü ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 2,7 milyar liraya ulaştı. Bu yıl sonuna kadar hedeflerimizi gerçekleştirmek için sahip olduğumuz dinamizm ile çalışmalarımızı sürdürerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz ve yeni yıla iyi bir başlangıç yapacağız."

Anahtar Kelimeler:
BilançoNN GroupNN Hayat Ve Emekliliküçüncü çeyrek
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