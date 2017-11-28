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Novawood'dan Orta Doğu çıkarması

- Novawood, Dubai'deki "The Big 5 Show-Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı"nda Körfez firmaları ile çok sayıda anlaşma imzaladı - Novawood Genel Müdürü Yıldız: - "2005'ten bu yana ahşap ürünleri sektöründe, Avrupa normlarında üretim, pazarlama ve satış yapıyoruz. Thermowood termal modifikasyon teknolojisinin Türkiye'deki ilk temsilcisiyiz" - "Fuar kapsamında çok sayıda firma ile görüştük. Avrupa ve Körfez ülkeleri firmaları ile önemli anlaşmalar yaptık"

Novawood'dan Orta Doğu çıkarması

- Novawood, Dubai'deki "The Big 5 Show-Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı"nda Körfez firmaları ile çok sayıda anlaşma imzaladı - Novawood Genel Müdürü Yıldız: - "2005'ten bu yana ahşap ürünleri sektöründe, Avrupa normlarında üretim, pazarlama ve satış yapıyoruz. Thermowood termal modifikasyon teknolojisinin Türkiye'deki ilk temsilcisiyiz" - "Fuar kapsamında çok sayıda firma ile görüştük. Avrupa ve Körfez ülkeleri firmaları ile önemli anlaşmalar yaptık"

28 Kasım 2017 Salı 12:08
Novawood'dan Orta Doğu çıkarması

İSTANBUL (AA) - Nova Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (Novawood), Dubai'deki "The Big 5 Show-Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı"nda Avrupa ve Körfez ülkeleri firmaları ile çok sayıda anlaşma imzaladı.

Novawood'dan yapılan açıklamada, 26-29 Kasım tarihlerinde Dubai'de 38.'si düzenlenen "The Big 5 Show-Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı"nda inşaat ve yapı sektöründeki yeni ürün ve çözümlerin tanıtıldığı, fuara Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İtalya, İspanya, Kanada, Kuveyt ve Suudi Arabistan başta olmak üzere toplam 59 ülkeden 2 bin 600'e yakın firmanın katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novawood Genel Müdürü Göksel Yıldız, "2005'ten bu yana ahşap ürünleri sektöründe, Avrupa normlarında üretim, pazarlama ve satış yapıyoruz. Thermowood termal modifikasyon teknolojisinin Türkiye'deki ilk temsilcisiyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, fuarın Orta Doğu pazarı için ciddi kararların alındığı ve güçlü iş bağlantılarının yapıldığı önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Fuar kapsamında çok sayıda firma ile görüştüklerini bildiren Yıldız, Avrupa ve Körfez ülkeleri firmaları ile önemli anlaşmalar yaptıkları bilgisini verdi.

Yıldız, fuarın Novawood'un Avrupa'daki bilinirliği ve gücünü Körfez'de de göstermesi ve yayması için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Fuarda deck ve cephe ürünlerinin yanı sıra iç mekan duvar kaplamaları ve tasarım ürünlerini ziyaretçilerle buluşturduk. Yeni tedarikçilerle tanışma fırsatı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.


- 57 ülkeye ihracat


Oyuncu Necati Şaşmaz'ın kurucusu olduğu Novawood, dış cephe, panel cephe ve dış mekan zemin kaplamaları (deck), masif parke, lamine parke, lamine ahşap kiriş, novathermowood kapı ve pencere profilleri, novathermowood pergola ve çit ürünleri üretiyor.

Yıllık 18 bin metreküp üretim kapasitesine sahip fabrikalarından çıkan ürünler ABD, Almanya, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Rusya ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 57 ülkeye ihraç ediliyor.

Açıklamada, oyuncu Necati Şaşmaz'ın fuarda Novawood standında görüşmeler yaptığı ifade edildi.


Anahtar Kelimeler:
DubaiNecati ŞaşmazNovawoodNovawood Genel Müdürü Göksel YıldızThe Big 5 Show Dubai
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