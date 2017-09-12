NSU davasında müebbet talebi

BERLİN (AA) - Almanya’da Federal Başsavcılık, 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün üyelerinden Beate Zschaepe hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, Federal Başsavcılık mütalaasına devam etti.

Başsavcı Herbert Diemer, baş sanık Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

"Zschaepe işlenen cinayetlerde suç ortağı"

Her cinayet için bu cezanın ayrı ayrı verilmesi gerektiğini belirten Diemer, temmuz ayının sonunda okumaya başladığı ve bugün tamamlaması beklenen mütalaasında Zschaepe’nin, işlenen cinayetlerde suç ortağı olduğunu ifade etti.

Davada savcılığın mütalaasının ardından müdahil avukatlar ve savunma avukatları sunumlarını yapacak.

Davada kararın birkaç ay sonra çıkması bekleniyor.

Muhabir: Erbil Başay