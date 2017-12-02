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Nüfusunun 70 katını ağırlayan 700 yıllık Osmanlı köyü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Nüfusunun 70 katını ağırlayan 700 yıllık Osmanlı köyü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:28
Nüfusunun 70 katını ağırlayan 700 yıllık Osmanlı köyü

BURSA(AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonları nüfusunun 70 katını ağırlıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri, taş döşeli sokaklarıyla cumartesi ve pazar günleri 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor. Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.


"Yurt içi ve yurt dışından çok fazla ziyaretçi alıyoruz"

Yıldırım Belediyesine göre nüfusu yaklaşık 700 olan mahallenin muhtarı Emin Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumalıkızık'ın yaz-kış ziyaretçi akınına uğradığını, bu tarihi mekanı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Özellikle son 15-20 yılda ziyaretçi sayısının katlandığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Burada yaşayanlar önceki yıllarda geçimlerini çiftçilikle sürdürüyordu. Osmanlı'nın mirası bu köyün geçim kaynağı artık turizm oldu. Burada 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik eşya tezgahı var. Köyün yüzde 90'ı bundan geçiniyor. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Havanın elverişli olduğu dönemlerde özellikle hafta sonları 40-50 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz."

Muhabir: Sinan Balcıkoca

Anahtar Kelimeler:
CumalıkızıkKültür
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