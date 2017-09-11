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Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede 11 uzun namlulu silah, 15 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede 11 uzun namlulu silah, 15 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:35
Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede silah ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fırat Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda 11 uzun namlulu silah,15 el bombası, 38 şarjör, 8 hücum yeleği, yaklaşık bin 100 fişek, telsiz, üzerinde kan bulunan 2 kıyafet, 4 çanta, 2 çuval ve kumaşa sarılı, ucunda mermi çekirdeği bulunan ip ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
MühimmatNusaybinSilah
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