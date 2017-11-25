Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Saros Körfezi'nde başladı.

'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Saros Körfezi'nde başladı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 17:07
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2017 Davet Tatbikatı", Saros Körfezi'nde başladı.

Tatbikat kapsamında düzenlenen basın brifingi, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı iskelesinde demirli bulunan "TCG Nusret" gemisinde gerçekleştirildi.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi.

Tatbikatın 3 Aralık'ta sona ereceğini belirten Veyisoğlu, şunları kaydetti:

"Nusret-2017 Davet Tatbikatı, Saroz Körfezi'nde, uluslararası müdahale gerektiren bir bölgesel krize dayalı hayali ve jenerik bir senaryoya istinaden icra edilecektir. Tatbikatımızın öncelikli amacı ve hedefi mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirilmesi konularında yüksek seviyeli bir eğitim ortamı sağlamak, özellikle dost ve müttefik farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının mayın karşı tedbirleri konusunda birlikte çalışabilirliğini, iş birliğini geliştirmektir. Tatbikata NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurları ile birlikte 12 ülkeden 5 gemi, iki EOD timi ve 17 karargah subayı ve gözlemci personel katılım sağlamıştır."

Tatbikat

TCG Bayraktar gemisinde Mayın Filosu Komutanlığınca idare edilecek tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, su altı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılıyor.

Tatbikata ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Azerbaycan ve Cezayir'den toplam 12 gözlemci ve Romanya'dan iki karargah subayı katılım sağlıyor.

"Nusret-2017 Davet Tatbikatı", mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, su altı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılıyor.

Tatbikat, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Muhabir: Burak Akay

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleNusret-2017 Davet TatbikatıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık
Fransa'dan Arakan açıklaması
Fransa'dan Arakan açıklaması
Puigdemont erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı
Puigdemont erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim