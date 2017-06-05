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05 Haziran 2017 Pazartesi 16:52

Odasına gizli kamera kuran kız, tacizci babasını yakalattı

Kayseri'de 22 yaşındaki genç bir kızın odasına koyduğu gizli kamera, gece uyurken yaşadığı cinsel tacizi de ortaya çıkardı.

Odasına gizli kamera kuran kız, tacizci babasını yakalattı
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Odasına gizli kamera kuran kız, tacizci babasını yakalattı



Babası tarafından bir süredir taciz edildiğini anlayan 22 yaşındaki genç kız, odasına koyduğu gizli kamera tarafından kaytettiği görüntüleri izleyince şoke oldu. Babasının gece yarısı odasına girerek kendisini taciz ettiğini gören F.K. adlı genç kız soluğu karakolda aldı. Sapkın baba tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri'de 6 aydır babasının tacizine uğradığını iddia eden 22 yaşındaki F.K., odasına koyduğu gizli kamera görüntüleriyle polise başvurup şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan T.K., son duruşmada kızının şikayetinden vazgeçmesine rağmen tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen 21 Mart'ta merkez Kocasinan İlçesi Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf babası T.K.'nın bir süredir cinsel tacizine uğradığını iddia eden F.K., odasına yerleştirdiği gizli kamera ile babasının odaya ve yatağına girişini kaydetti. Çektiği kamera görüntüleri ile polise başvuran F.K., babasından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BABAM BANA BÖYLE BİR ŞEY YAPMADI"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık T.K. ile kızı F.K. hazır bulundu. Duruşmada, daha önce şikayetçi olduğu babasına iftira attığını söyleyen genç kız, "Ben yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Babam bana bir şey yapmadı" dedi. Sanık T.K. ise savunmasında, "Benim kızıma böyle bir şey yapmam söz konusu değildir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Alınan ifadelerin ardından F.K.'nin odasına yerleştirdiği gizli kameraya kaydedilen görüntüler, ayrı ayrı hem genç kıza hem de babasına gösterildi. Görüntülerde taciz olduğu kanaatine varan mahkeme heyeti, F.K.'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma karar için 14 Haziran'a ertelenirken, T.K. cezaevine konuldu.
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