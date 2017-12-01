ODD Gladyatörleri için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri (ODD Gladyatörleri 2017) töreni, 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

ODD'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründeki 47 markayı temsil eden derneğin, ilkini 2010 yılında organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin 8'incisi için geri sayım başladı.

Sektörün "en"lerinin belirleneceği Gladyatör Ödülleri'nde markalar bu yıl 20 kategoride rekabet edecek.

Kategorilere başvurular ve halk oylamasının 29 Aralık'a kadar devam edeceği ODD Gladyatörleri'nin ödül töreni ise 4 Ocak'ta yapılacak.



"www.oddgladyator.com" üzerinde halk oylamasına katılanlar, anlık değişimleri site üzerinden takip edebilecek. Oylamaya katılanlar Gopro Kamera Hero 5 Black, Xbox One S 500 Gb Konsol, Jbl Xtreme Bluetooth Hoparlör, MI Aksiyon Kamera, Samsung Galaxy J510 Cep Telefonu, Beats MH8Y2ZM/A Solo 2, Parrot Mambo Drone'dan oluşan 7 ödülden birini kazanma şansını elde edecek.







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Satış Ödülleri kategorisinde "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli", "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası", "En Çok Satılan Otomobil Markası", “En Çok Satılan Otomobil Modeli", "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" ve "En Çok Satılan Marka (Otomobil+Hafif Ticari Araç)" belirlenecek. Satış Ödülleri kategorilerinde birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetlerine göre tespit edilecek.

İletişim Ödülleri kategorisinde ise "Yılın TV Uygulaması", "Yılın Gazete Uygulaması", "Yılın Dergi Uygulaması", "Yılın Radyo Uygulaması", "Yılın Outdoor Uygulaması", "Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması", "Yılın Fuar Standı Uygulaması", "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması", "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi", "Yılın Entegre İletişim Kampanyası", "Yılın Basın Lansmanı" seçilecek. İletişim Ödülleri kategorilerinde birincileri, jüri tarafından canlı olarak ödül gecesinde belirlenecek.

Törende ayrıca "Jüri Özel Ödülü" ve Vodafone tarafından belirlenecek "Yılın En Dijital Markası" ödülü de sahiplerini bulacak.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü yine otomotiv basınının temsilcileri isme özel iletilecek şifrelerle belirleyecek.

Yarışmanın jüri üyeleri Fügen Toksü, Prof. Dr. Suat Sezgin, Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Cüneyt Evirgen, İsmail Hakkı Polat, Ahmet Akın, Emine Pura, Zehra Öney, Melda Barkın, Neslihan Olcay, Korhan Korel, Boğaç Göncü, Onur Dede, Onur Gargılı, Alp Refik'ten oluşuyor.

ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin bu yılki destekçileri arasında Bridgestone, sahibinden.com, Castrol, BP, Vodafone, Koçfinans, BASF, AVIS, TEB ve GEFCO bulunuyor.













