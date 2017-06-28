﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Haziran 2017 Çarşamba 06:51

Oddsring Bağlılık Programı Nedir?

500 TL'ye kadar %200 hoş geldin bonusu Oddsring'de sizi bekliyor.

Oddsring Bağlılık Programı Nedir?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
500 TL'ye kadar %200 hoş geldin bonusu Oddsring'de sizi bekliyor. Muhteşem kazanç programları ve ünlü slot oyunları da var. 3 farklı casinoda canlı kumar keyfi, yüzlerce canlı bahis ve diğer promosyon avantajlarını kaçırmayın. Oddsring7.com 'a üye olun, Türkçe yasal bahis dünyasına giriş yapın.
Oddsring Bağlılık Programı daimi ve sadık Oddsring üyeleri için geçerli harika bir promosyon teklifidir. 1000 dolara kadar nakit ödülün keyfini çıkarmak için sıkı bir Oddsring üyesi olduğunuzu kanıtlayın. Bu programla hoş geldin bonusu ile aldığınız puanların üzerine her bahisinizle puan toplamaya devam edin. Oddsring bahis sitesinde her daim kazançlı çıkmak mümkün. Uçuş mili ya da kredi kartında bonus toplar gibi puan biriktirin. Oddsring bağlılık programına üye olur olmaz dahil olacaksınız. Yani şart yok, kural yok! Her Oddsring üyesi bu fırsata dahil ediliyor otomatik olarak.

Aşağıda belirteceğimiz puan değerlerine ulaştığınızda, dilerseniz belirtilen ödüllerden birini seçin dilerseniz de nakit para talebinde bulunun. Her koşulda Oddsring üyeleri kazanıyor.

10.000 puan karşılığında Fotoğraf makinesi veya $100
20.000 puan karşılığında Tablet PC veya $200
50.000 puan karşılığında 32" LED TV veya $500
75.000 puan karşılığında Samsung Galaxy S4 cep telefonu veya $750
100.000 puan karşılığında Apple iPhone 5 64GB cep telefonu veya $1000 sizin olacak.

Oddsring7.com bahis ve casino platformunda esports, sanal sporlar, TV oyunları, canlı oyunlar da var. %15 Ecopayz ve Cepbank bonusu, %20 havale bonusu, %200 oran 500 TL hoş geldin bonusu ve %100 oran 250 TL casino bonusu promosyonlar arasında. Dönemsel olarak farklı bonus kampanyaları ve ödüllü çekilişler de önemli avantajları arasında. Oddsring üyeleri mobilde de kazanıyor.

Siz de Oddsring sitesi ile hemen kazanmaya başlamak için güvenilir bahis şirketleri üzerinden bahis yapabilir, site hakkındaki detaylı incelemeyi www.canlibahisbul.info adresinde görebilirsiniz.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu Özelliği Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu Özelliği
Real Madrid Cephesinden Mbappe İtirafı Real Madrid Cephesinden Mbappe İtirafı
Oyuncularımı Kutluyorum Oyuncularımı Kutluyorum
NBA’de Oscar Gecesi NBA’de Oscar Gecesi
Deneme Bonusları Ne Anlama Gelmektedir? Deneme Bonusları Ne Anlama Gelmektedir?
Dünyanın en büyük online casinosu Hangisi? Dünyanın en büyük online casinosu Hangisi?
Yukarı Çık

Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu...
Türkiye'deki yayın hayatına 2015 Nisan ayında başlayan, 3102694268 Costa Rica lisanslı canlı bahis...

Haberi Oku