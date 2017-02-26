ODTÜ'lü çifti öldüren TIR sürücüsüne tahliye

YARGITAY BOZUNCA TEKRAR YARGILANDI

Bursa'da, 2015 yılında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR'ın arasında ezilen otomobilde bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi çift Mustafa Alpaslan ile 6.5 aylık hamile eşi Zişan Güner Alpaslan'ın ölümüne neden olan TIR şoförü 39 yaşındaki Aytekin Özdemir'e verilen 12.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, olayın meydana geliş şekli ve taksir durumunu dikkate alarak sanığın lehine bozdu. Bunun üzerine bir kez daha hakim karşısına çıkan Aytekin Özdemir önce 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti bu cezayı sanığın iyi hal ve sabıkasız olması nedeniyle 5 yıl 10 aya indirip tahliyesine karar verdi.Kaza, Bursa'da, İzmir Çevre Yolu Batı Kavşağı'nda 31 Temmuz 2015 tarihinde meydana geldi. Yolcuları indirmesinden sonra kontrolsüz hareket eden yolcu otobüsünü fark eden Yılmaz Güney yönetimindeki 16 ZL 473 plakalı TIR, fren yaparak durdu. Arkadan gelen Mustafa Alpaslan yönetimindeki 10 H 6353 plakalı otomobil, önünde duran TIR'a arkadan vurdu. Aynı kazada Alpaslan'ın otomobiline aynı yönde giden Aytekin Özdemir yönetimindeki 16 ZU 613 plakalı diğer TIR da çarptı.Zincirleme trafik kazasında iki TIR'ın arasında kalan otomobildeki 27 yaşındakive eşi 29 yaşındakiöldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan çiftin öldüğü kazaya neden olmakla suçlanan ve gözaltına alınan sürücülerden Aytekin Özdemir tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında 27 Temmuz günü tatillerini geçirdikleri Bozcaada'dan yer bildirimi yaparak, yakınlarına' müjdesini verdiği yer almıştı.Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açılan Aytekin Özdemir'in yargılaması sırasında duruşmaya katılan Zişan Güner Aplarslan'ın ablası Nesrin Yayla'nın ağlayarak verdiği ifadede, "Bu kazada kız kardeşim Zişan ile eniştemi kaybettik. Sanıktan şikâyetçiyim. Hakim bey, ben 20 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Kız kardeşim hamile idi. Doğacak bebek ailemizin tek torunu olacaktı. Bu haktan mahrum kaldık. Sanıktan davacıyım" sözleri mahkemede duygu dolu anlara neden olmuştu. Aytekin Özdemir, duruşmada yaptığı savunmada, "Trafik normal şekilde akıyordu. Minteks'in önünde bir otobüs aniden yola çıkınca, trafik yavaşladı. Önümdeki arabanın fren lambalarını gördüm. Fren yaptım ama duramadım. Ben çarpınca, vurduğum araç da önündeki kamyona çarparak, aramızda kaldı. Çok üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti Özdemir'e önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ancak, hafifletici nedenler dikkate alınarak bu ceza 12.5 yıla düşürüldü.Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, Aytekin Özdemir'e verilen hapis cezasını, olayın meydana geliş şekli ve taksir durumunu dikkate alarak sanığın lehine bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Aytekin Özdemir bu kez önce 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın duruşmadaki iyi hali ve sabıka kaydının olmamasını dikkate alarak bu cezayı 5 yıl 10 aya indirip tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 20 ay tutuklu kalan sürücü tahliye edildi.