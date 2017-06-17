Oğlum kayıp diye ortalığı karıştırmıştı; Kayıp çocuk muamması

İzmir'in Dikili İlçesi'nde kendisi denize girerken plajda cipte uyarken bıraktığı 5 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaybolduğunu ileri sürerek güvenlik güçlerini günlerdir seferber edip köşe bucak her tarafı aratan emekli komiser Tarkan Tekeoğlu, böyle bir çocuğun olmadığı ortaya çıkınca, her yerde arınıyor. Tarkan Tekeoğlu'nun, jandarmaya '5 yaşındaki oğlum Mehmet' kayboldu diye verdiği fotoğrafın tek çocuğu 17 yaşındaki Batuhan Serkan’ın küçüklük fotoğrafı olduğu saptandı.
Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü saat 16.00'da 50 FD 038 plakalı cipiyle gelen, erken emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen emekli komiser 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak serinlemek için denize girdiğini, aracına döndüğünde ise çocuğunu bulamadığını söyleyerek jandarmaya başvurdu. Kayseri'den İzmir'e arazi bakmaya geldiğini anlatan Tarkan Tekeoğlu'nun iddiası üzerine, denize girmeye pek de uygun olmayan bu bölgedeki başta sazlıklar olmak üzere çevre iz takip köpeklerinin de yardımıyla özenle arandı.
Sahil güvenlik ve deniz polisi ile polis balık adamlar ise denizi karış karış kontrol etti. Baba Tarkan Tekeoğlu, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Tarkan Tekeoğlu'nun üstünde kırmızı-beyaz bir tişört, mavi şort ve beyaz ayakkabı bulunduğunu söylediği çocuk için helikopter ve drone'larla yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Bölgede 5 gün süren arama çalışmalarına dün son verildi.
CİPTE ÇOCUK YOKTU
Tarkan Tekeoğlu'nun kaybolduğunu öne sürülen çocuğun bulunması için çalışan jandarma, ilginç bir tespit yaptı. Jandarma ekipleri Mehmet Tekeoğlu'nun Kayseri'den itibaren geliş güzergahı olan Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Ayvalık ve Dikili boyunca Mobese kameralarını görüntüleriyle, yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını görüntülerini tek tek taradı.Jandarmanın yaptığı bu incelemelerde Tarkan Tekeoğlu'nun cipte kendisinden başka kimsenin bulunmadığı saptandı.
Bunun üzerine jandarma,Tarkan Tekeoğlu'nun yakınlarıyla görüştü. İstanbul'da yaşayan kayınvalidesi Gülser Keser, eşi Zelih Tekeoğlu ve oğlu 17 yaşındaki Batuhan Serkan Tekeoğlu, Beykoz Emniyet Müdürlüğü'nde verdikleri ifadelerinde Tarkan Tekeoğlu'nun iddia ettiği gibi Mehmet adında bir çocuğu olmadığını ve senaryo uydurduğunu söyleyince gerçek ortaya çıktı.
Tarkan Tekeoğlu'nun kaybolduğunu söyleyerek Mehmet diye gösterdiği fotoğrafın da tek oğlu olan 17 yaşındaki Batuhan Serkan Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu saptandı.
BU KEZ KENDİSİ ARANIYOR
Oğlunun plajda kaybolduğunu jandarmaya ihbar ettikten sonra ortada görünmeyen emekli komiser Tarkan Tekeoğlu, güvenlik güçlerine 5 gün süreyle karadan, denizden ve havadan olmayan çocuğu arattığı ortaya çıktıktan sonra izini kaybettirdi.
Yeniden ifadesine başvurulması için güvenlik güçlerinin her tarafta aradığı Tarkan Tekeoğlu'na henüz ulaşılamadı.