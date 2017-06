Oğlum kayıp diye ortalığı karıştırmıştı; Kayıp çocuk muamması

CİPTE ÇOCUK YOKTU

BU KEZ KENDİSİ ARANIYOR

İzmir'in Dikili İlçesi'nde kendisi denize girerken plajda cipte uyarken bıraktığı 5 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaybolduğunu ileri sürerek güvenlik güçlerini günlerdir seferber edip köşe bucak her tarafı aratanböyle bir çocuğun olmadığı ortaya çıkınca, her yerde arınıyor. Tarkan Tekeoğlu'nun, jandarmaya '5 yaşındaki oğlum Mehmet' kayboldu diye verdiği fotoğrafın tek çocuğu 17 yaşındaki Batuhan Serkan’ın küçüklük fotoğrafı olduğu saptandı.Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü saat 16.00'daplakalı cipiyle gelen, erken emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen emekli komiser 45 yaşındaki, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak serinlemek için denize girdiğini, aracına döndüğünde ise çocuğunu bulamadığını söyleyerek jandarmaya başvurdu. Kayseri'den İzmir'e arazi bakmaya geldiğini anlatan'nun iddiası üzerine, denize girmeye pek de uygun olmayan bu bölgedeki başta sazlıklar olmak üzere çevre iz takip köpeklerinin de yardımıyla özenle arandı.Sahil güvenlik ve deniz polisi ile polis balık adamlar ise denizi karış karış kontrol etti. Babaifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.'nun üstünde kırmızı-beyaz bir tişört, mavi şort ve beyaz ayakkabı bulunduğunu söylediği çocuk için helikopter ve drone'larla yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Bölgede 5 gün süren arama çalışmalarına dün son verildi.Tarkan Tekeoğlu'nun kaybolduğunu öne sürülen çocuğun bulunması için çalışan jandarma, ilginç bir tespit yaptı. Jandarma ekipleri Mehmet Tekeoğlu'nun Kayseri'den itibaren geliş güzergahı olan Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Ayvalık ve Dikili boyunca Mobese kameralarını görüntüleriyle, yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını görüntülerini tek tek taradı.Jandarmanın yaptığı bu incelemelerde Tarkan Tekeoğlu'nun cipte kendisinden başka kimsenin bulunmadığı saptandı.Bunun üzerine jandarma,'nun yakınlarıyla görüştü. İstanbul'da yaşayan kayınvalidesi, eşive oğlu 17 yaşındaki'nde verdikleri ifadelerinde Tarkan Tekeoğlu'nun iddia ettiği gibi Mehmet adında bir çocuğu olmadığını ve senaryo uydurduğunu söyleyince gerçek ortaya çıktı.'nun kaybolduğunu söyleyerek Mehmet diye gösterdiği fotoğrafın da tek oğlu olan 17 yaşındakiTekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu saptandı.Oğlunun plajda kaybolduğunu jandarmaya ihbar ettikten sonra ortada görünmeyen emekli komiser Tarkan Tekeoğlu, güvenlik güçlerine 5 gün süreyle karadan, denizden ve havadan olmayan çocuğu arattığı ortaya çıktıktan sonra izini kaybettirdi.Yeniden ifadesine başvurulması için güvenlik güçlerinin her tarafta aradığı Tarkan Tekeoğlu'na henüz ulaşılamadı.