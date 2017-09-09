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Öğrenciler Söğüt'ün tarihini çadıra sığdırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde lise öğrencilerinin, öğretmenleri öncülüğünde köylerden topladıkları yöresel kıyafet ve eşyaları sergilediği çadır, yoğun ilgi görüyor.

Öğrenciler Söğüt'ün tarihini çadıra sığdırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde lise öğrencilerinin, öğretmenleri öncülüğünde köylerden topladıkları yöresel kıyafet ve eşyaları sergilediği çadır, yoğun ilgi görüyor.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:16
Öğrenciler Söğüt'ün tarihini çadıra sığdırdı

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Söğüt ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde köy köy gezerek topladıkları yöresel giysi ve eşyaları kurdukları çadırda sergiliyor.

Ertuğrulgazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çalışma başlattı.

Öğretmenleri Havva Aydoğdu'nun öncülüğünde köy köy gezerek yöresel kıyafet ve eşyaları toplayan öğrenciler, tarihi yapılar, camiler ve çadırların da maketini yaptı.

Öğrenciler, bunları, yarın sona erecek şenlik kapsamında kurdukları çadırda sergiliyor. Çadır, şenlik alanına gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Öğretmen Aydoğdu, AA muhbirine, ilçenin kültürünü tanıtmak amacıyla 10 öğrencisiyle güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Projeye haziranda başladıklarını, yaz boyunca çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aydoğdu, "Projeye başlamamızın nedeni, yıllardır Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerinin yapılmasına karşın Söğüt'e ait herhangi çadır kurulmamasıydı. 'Neden Söğüt'ün kültürünü yansıtan bir çadır olmasın' diye yola çıkarak, projeye başladık. Ürünleri topladık ve vatandaşların izlenimine sunduk." dedi.

Öğrencilerle ilk olarak maket çalışmasına başladıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Söğüt'teki tarihi eserlerin maketlerini ziyaretçilerimize sunmak istedik. Bu eserlerin iç görünümünü de fotoğraflarla sergiledik. Köylerden topladığımız yöremize ait kıyafet ve eşyalarla ilgili bütün bilgiler de ürünlerin üzerinde mevcut. Halkımız geçmişini iyice bilsin düşüncesiyle bunu sunduk. Çadırımızda gece giyilen erkek ve bayan kıyafetimiz, gelinlerimizin düğünlerde giydikleri kıyafetlerimiz, para ve saat keseleri, tülbentler, el işlemesi yastık kılıfları ve örtüler var. Ayrıca günlük kullanılan yemek tabakları var."

"Hepsi bir hayalden ortaya çıktı"

Öğrenci Rabia Çavuş da bir hayalden yola çıkarak çalışmayı tamamladıklarını dile getirdi.

Tüm yaz tatillerini projeye ayırdıklarını bildiren Çavuş, "Kapı kapı gezdik 'Proje yapıyoruz yardımcı olur musunuz?' dedik. Köylülerimiz de ellerinden geldiğince yardımcı oldu, onlar da memnun kaldı. Bulduğumuz eşya ve giysilerin tarihlerini araştırdık. Hüzünlü ve mutlu hikayelerini öğrendik. Hepsi bir hayalden ortaya çıktı ve gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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Yaşam
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