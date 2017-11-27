'Öğrenciler üşümesin' diye köy köy dolaşıyorlar

MUŞ - Yahya Sezgin

Muş'ta AK Gençlik Grubu üyeleri, köy okullarındaki öğrenciler için sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile çeşitli yardım malzemesi topladı.

Soğuk kış günlerinde köy okullarındaki öğrencilerin üşümesini engellemek amacıyla "Her şey kardeşlerimiz için" sloganıyla yardım kampanyası başlatan grup üyeleri, sosyal medya üzerinden yardımseverlere ulaştı.

Bu kapsamda okullardaki öğretmenlerle de iletişime geçerek öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyen grup üyeleri, topladıkları giyim, kırtasiye malzemeleri ile oyuncakları, merkez ve ilçelere bağlı köylerdeki öğrencilere ulaştırıyor.

Son olarak Bulanık ilçesine bağlı Şehitveren İlkokulu'ndaki 29 öğrenciye topladıkları yardımları dağıtan AK Gençlik Grubu üyeleri, yıl sonuna kadar sürdürecekleri kampanya ile kentteki tüm köy okullarına ulaşmayı hedefliyor.

AK Gençlik Grubu Sözcüsü Ahmet Demir, AA muhabirine, öğrencilere yardım ettikçe mutlu olduklarını ve daha çok yardım yapmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

AK gönüllülerin büyük bir aile olduğunu ve kentin eğitimine, öğrencilerin mutluluğuna katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Demir, şunları aktardı:

"Yaklaşık 2 yıl önce Muş AK Gönüllüler adı altında bir araya geldik ve şu anda 100'ü aşkın arkadaşımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle eğitim alanında kendi imkanlarımızla başlattığımız projelerimiz oluyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 'Her şey kardeşlerimiz için' adı altında yeni bir proje başlattık. Bu projemizle 17 köy okulundaki 720 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştık. Son olarak Bulanık ilçesindeki üyelerimizden Fikret Aral'ın çalışması ile Şehitveren Köyü İlkokulu'nda 29 öğrenci tespit ettik. Yardımlarımızı dağıttık. Biz bu projeyi başlatırken tüm ilçe ve köylerimize ulaşmayı hedefledik. İnşallah bu hedefe ulaşırız."

Grup üyelerinden Fikret Aral, öğrencilerin bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Köylerdeki kardeşlerine giyim, kırtasiye, kitap, oyuncak desteğinde bulunmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Aral, "Başka köylerdeki öğrenci kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kış mevsimi Şehitveren köyünde çok çetin geçiyor. Biz çocuklara kışlık elbise, bir de soğuk havada okula gelirken minik elleri çatlamasın diye vazelin getirdik." diye konuştu.

"Eğitime yapılan yatırımlar hiçbir zaman boşa gitmiyor"

Şehitveren Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni Gözde Ezberli ise öğrencilerine yaptıkları yardım ve gösterdikleri ilgiden dolayı grup üyelerine teşekkür etti.

Grup üyelerinin kendileriyle irtibata geçerek okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldığını anlatan Ezberli, şöyle dedi:

"Grup üyelerinden kışlık giysi ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra soğuktan dolayı çocukların elleri çok çatladığı için krem istedim. Sağolsunlar öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladılar. Öğrencilerimiz de buna çok sevindi. Eğitime yapılan yatırımlar hiçbir zaman boşa gitmiyor. Bugünün çocukları yarının büyükleri olacak. Belki devletimizin başına geçecekler bunu kimse bilemez. Devletimiz yardımlarını bizden hiçbir zaman esirgemiyor, yardımsever insanlar ve kuruluşlar da bize destek oluyorlar."