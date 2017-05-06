﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:34

Öğrencilerin sosyal deneyi karakolda bitti

Üniversite öğrencilerinin sosyal deney girişimi, başlarına iş açtı. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki iki genç kız, kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' yazılı dövizlerle sokağa çıktı.

Öğrencilerin sosyal deneyi karakolda bitti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Öğrencilerin sosyal deneyi karakolda bitti



Sosyal deney sırasında çevreden geçen bazı kendini bilmezler gençlere tepki gösterirken, bazıları sarılıp derdini anlattı. Şikayet üzerine polisin karakola götürdüğü gençler, sosyal deney kapsamında böyle bir eylemde bulunduklarını öne sürdü, ancak haklarında 'müstehcenlik'ten işlem yapıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Nazilli Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri 19 yaşındaki H.E. ile K.D. kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' dövizleriyle Belediye Meydanı'nda oturmaya başladı. Dövizi okuyanların bir kısmı parayla gençlere sarıldı ya da dertleşti. Kızlara tepki gösteren bir kişi durumu polise bildirdi.

Meydana gelen polis, iki üniversiteli genç kızı ve 1 lira vererek derdini anlatan bir erkek genci emniyete götürdü. İki üniversite öğrencisinin sosyal deney kapsamında böyle bir eylemde bulunduklarını söyledikleri ifade edildi. Buna karşın 2 kız öğrenci hakkında, 'müstehcenlik'ten yasal işlem yapıldı. Daha sonra gözaltına alınanların tümü serbest bırakıldı. İki öğrenci hakkındaki evrakların daha sonra savcılığa gönderileceği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asansör sapığına verilen cezayı Yargıtay çok buldu Asansör sapığına verilen cezayı Yargıtay çok...
Kahramanmaraş'ta dügün dönüşü kavga, 1 ölü 15 yaralı var Kahramanmaraş'ta dügün dönüşü kavga, 1...
Bolu TEM'de feci kaza, 23 yaralı var Bolu TEM'de feci kaza, 23 yaralı var
Hastane magandaları kadın doktora saldırdı Hastane magandaları kadın doktora saldırdı
Radyospor'dan Barış Ertül 'En çok takip edilen' programcı Radyospor'dan Barış Ertül 'En çok takip...
Yeşilçam tuzağı canına mal oldu: Manken yapacağım diye kandırmış Yeşilçam tuzağı canına mal oldu: Manken yapacağım...
Yukarı Çık

Asansör sapığına verilen cezayı Yargıtay...
Yargıtay, asansörde bir kadın ve iki çocuğuna cinsel tacizde bulunan sapığa verilen cezayı çok bularak...

Haberi Oku