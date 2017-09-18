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Öğrencinin validen sosyal medya isteği

Kastamonu'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan Vali Karadeniz'den bir öğrenci, töreni sosyal medya kanalında yayınlamak için izin istedi.

Öğrencinin validen sosyal medya isteği

Kastamonu'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan Vali Karadeniz'den bir öğrenci, töreni sosyal medya kanalında yayınlamak için izin istedi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:35
Öğrencinin validen sosyal medya isteği

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende bir öğrenci Vali Yaşar Karadeniz'den töreni sosyal medya kanalında yayınlamak için izin istedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından TOKİ İlkokulundaki törene geçildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, " Eğitime önem vermemiz gerekiyor. Çok değil birkaç yıl öncesine kadar bilgi çağına girmekten söz ediliyordu. Bugün yapay zekadan bahsediliyor. Öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkartılması gerekiyor. Bilgileri doğru ve düzgün bir şekilde kullanılması gerekiyor. " dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da konuşmasında Kastamonu'da 57 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

4. sınıf öğrencisinin Validen sosyal medya isteği

Öte yandan, programın sunuculuğunu yapan 4. sınıf öğrencisi Salih Erdem Aksu, Vali Karadeniz'e törenin görüntülerini sosyal medya üzerinden yayınlamak istediğini söyledi.

Aksu'ya olumlu yanıt veren Vali Yaşar Karadeniz, "Salih bu töreni yayınlamak istediğini söyledi. İzlemek isteyenlere duyurulur." ifadesini kullandı.

Aksu, törenin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vali beye programı sosyal medya kanalımda yayınlamak istediğimi söyledim. Videoyu atıyorum, insanlar izliyor. Vali beyden atmak için izin istedim. Babam, 'Okuldaki bilgileri sızdırırsan mahkemelik olursun.' demişti. Bu nedenle izin istedim. Vali Bey de 'Atabilirsin.' dedi. Hatta 'Seni takip ederim.' dedi. Bugün yayınlamak istiyorum. Annem kamera kullanmayı bilmediği için cep telefonundan çekti. Parça parça çekmiş ama ben birleştireceğim." diye konuştu.

Muhabir: Bilal Kahyaoğlu

Anahtar Kelimeler:
Eğitim öğretimKastamonuSosyal Medya KanalıTürkiye
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