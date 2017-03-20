﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Mart 2017 Pazartesi 09:08

Öğretmen atamalarında tarih belli oldu

Öğretmenlerin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Öğretmen atamalarında tarih belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Öğretmen atamalarında tarih belli oldu
   Öğretmenlerin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.
   Öğretmen atamalarında 60 bin aday mülakata çağırılacak  ,bu adaylardan sadece 20 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru tarihi de yarın son bulacak. İşte tüm merak edilenler…
   Adayların mülakatları Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak. Mülakat sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından atamaların haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor.Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz, atanan öğretmenlerin yaz tatili boyunca oryantasyon eğitimine tabii tutulacaklarını ve eylülde göreve başlayacaklarını açıkladı. 
   Eylülde atanan öğretmenler için uygulanmayan oryantasyon eğitimi Haziran atamaları için uygulanacak. Atamalarda öncelik, öğretmen açığının en fazla olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olacak. Atanan öğretmenler sözleşme gereği 6 yıl boyunca tayin talebinde bulunamayacak. 2016 yılında 33 binden fazla öğretmenin görevine, FETÖ soruşturması kapsamında son verilmişti.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Öğretmen Atamaları Tarihi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı
Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı
Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu, 4.5 Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu,...
Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar
İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası...
Yukarı Çık

İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sabah erken saatlerde de sürdürüyor.

Haberi Oku