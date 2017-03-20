Öğretmen atamalarında tarih belli oldu

Öğretmenlerin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.Öğretmen atamalarında 60 bin aday mülakata çağırılacak ,bu adaylardan sadece 20 bini sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru tarihi de yarın son bulacak. İşte tüm merak edilenler…Adayların mülakatları Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak. Mülakat sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından atamaların haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atanan öğretmenlerin yaz tatili boyunca oryantasyon eğitimine tabii tutulacaklarını ve eylülde göreve başlayacaklarını açıkladı.Eylülde atanan öğretmenler için uygulanmayan oryantasyon eğitimi Haziran atamaları için uygulanacak. Atamalarda öncelik, öğretmen açığının en fazla olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olacak. Atanan öğretmenler sözleşme gereği 6 yıl boyunca tayin talebinde bulunamayacak. 2016 yılında 33 binden fazla öğretmenin görevine, FETÖ soruşturması kapsamında son verilmişti.