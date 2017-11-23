Öğretmeni, şehit Ömer Halisdemir'i anlattı

NİĞDE (AA) - Fatih Yazıcıoğlu - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ortaokul yıllarını öğretmeni anlattı.

Halen Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yapan Salih Yaşar, AA muhabirine, 1986-1992 yılları arasında Çukurkuyu Ortaokulu'nda müdürlük yaptığını, Ömer Halisdemir'in din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girdiğini belirtti.

Ömer Halisdemir'in yapı olarak çok zeki olduğunu vurgulayan Yaşar, şunları anlattı:

"Karakter olarak çok net söyleyebilirim ki dürüst karaktere sahip, zaten Halisdemir sülalesi de böyledir. Yapı olarak çok zeki, çok aktif bir öğrenciydi, oyun kurucu bir öğrenciydi. Çevresindeki herkes bunun etrafında kümelenerek oyuna girmek isterdi. Futbol maçlarında özellikle Ömer'in takımında olmak isterlerdi çünkü hem hareketleriyle sempatik hem de futbolu da güzel oynardı."

"İyi bir vatanseverdi"

Ömer Halisdemir’in çocukluk yıllarındaki vatanseverliğini büyüdüğü dönemlerde de gördüğünü belirten Yaşar, "İyi bir vatanseverdi, öğrenciliği döneminde de boş bir öğrenci olmadığı belliydi. Bir insan yetiştirmek dünyayı değiştirmek demektir. Ben bunu Ömer'de gördüm. Şahsım adına minnettarım Ömer'e. Bu ülkenin gerçek sahiplerinin de gerçek milliyetçilerinin de Ömer Halisdemir'e minnettar olduğunu düşünüyorum. Adını anmaktan da gurur duyuyorum. Hatırladığım zaman da duygusallaşıyorum." diye konuştu.