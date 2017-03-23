Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir evde meydana gelen ve henüz nedeni belli olmayan patlamada Turgay Gündoğan adlı öğretmen hayatını kaybetti.

Öğretmenin kaldığı evde şiddetli patlama, 1 ölü

Şirvan'da bir öğretmenin tek başına kaldığı evde meydana gelen patlama can aldı. Edinilen bilgilere göre olay gece saat 23.00 sularında Küfre Mahallesinde meydana geldi.(42) adlı öğretmenin tek başına kaldığı evde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine gelen Şirvan ve Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahalede bulundular. Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yangını kontrol altına alınırken, çıkan yangında öğretmen Turgay Gündoğan hayatını kaybetti. Savcılıkça olay yerinde yapılan incelemesinin ardından 112 acil servis ambulansına bildirilen Göndoğan'ın cenaze Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.