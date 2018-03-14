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Öğretmenlere sınavsız tezsiz yüksek lisans imkanı

Sakarya Üniversitesi ile İLKSAN arasında, öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı sunan protokol imzalandı

Öğretmenlere sınavsız tezsiz yüksek lisans imkanı

Sakarya Üniversitesi ile İLKSAN arasında, öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı sunan protokol imzalandı

14 Mart 2018 Çarşamba 14:01
Öğretmenlere sınavsız tezsiz yüksek lisans imkanı

ANKARA (AA) - İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında, öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı veren protokol imzalandı.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kurum üyesi öğretmen ve eğitimcilerden gelen uzaktan yüksek lisans eğitimi talepleri doğrultusunda, çeşitli üniversitelerle görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Sakarya Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucu protokol imzalandığını bildiren Yılmaz, protokol kapsamında, İLKSAN tarafından yapılacak ön kayıtlara göre, ilkokul öğretmenleri ve üye diğer eğitim çalışanlarına, indirimli uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimi imkanı sağlandığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam ise protokol kapsamında, önleyici rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, eğitim programları ve öğretimi, eğitim yönetimi ve denetimi ile kariyer psikolojik danışmanlığı olmak üzere dört ana bilim dalında uzaktan yüksek lisans eğitimlerinin verileceğini kaydetti.

Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimlerine kayıt için ALES şartı olmadığını ve herhangi bir lisans programından mezun olan öğretmen ve eğitim çalışanlarının bu programlara başvurabileceğini bildiren Sağlam, İLKSAN üyelerine program ücretlerinde yüzde 20 oranında indirim yapılacağını vurguladı.

Protokol kapsamındaki uzaktan tezsiz yüksek lisans kontenjanları ve indirimlerden 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yararlanmaya başlanacak.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
İLKSANİLKSAN YÖnetim Kurulu Başkanı Tuncer YılmazSakarya ÜniversitesiTürkiye
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