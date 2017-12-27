Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
Ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar da sisteme yansıtıldı.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul
Milli Eğitim Bakanlığından öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
Ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar da sisteme yansıtıldı.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul