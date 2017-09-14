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Öğretmenlerin 'isteğe bağlı yer değiştirme' sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri sonucunda atamaları tamamlandı.

Öğretmenlerin 'isteğe bağlı yer değiştirme' sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri sonucunda atamaları tamamlandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 00:46
Öğretmenlerin 'isteğe bağlı yer değiştirme' sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri sonucunda atamaları tamamlandı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 8-12 Eylül'de alınmıştı.

Öğretmenlerden 30 Eylül itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulundu.

Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Ataması yapılanların okullarıyla ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

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Türkiye
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