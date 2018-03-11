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OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor

697 sayılı KHK ile hakkında işlem tesis edilenlerin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuru süresi yarın bitiyor.

OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor

697 sayılı KHK ile hakkında işlem tesis edilenlerin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuru süresi yarın bitiyor.

11 Mart 2018 Pazar 14:00
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor

ANKARA (AA) - 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem tesis edilenlerin Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuru süresi yarın sona erecek.

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuru süresi bitiyor.

​Başvuru işlemi, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile tamamlanıyor.

Bu nedenlerle başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin yarın (12 Mart 2018 Pazartesi) günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Mart ayı verilerine göre, Komisyona 107 bin 76 müracaat yapıldı. Komisyon, 2 Mart tarihi itibarıyla 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırarak, kabul ettiği 100 müracaatta mesleğe iadeye hükmetti.

Muhabir: Aylin Sırıklı

Anahtar Kelimeler:
Başvuru SüresiOHAL KomisyonuTürkiye
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