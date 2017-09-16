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"Okul idarelerimiz kayıt ücreti alamaz"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, idarecilerin kayıt ücreti alamayacağının altını çizerek, "Okul idarelerimiz kayıt ücreti alamaz. Bunlarla ilgili geçen yıl 2 tane soruşturmamız oldu, iki okul müdürü de ceza aldı." dedi.

"Okul idarelerimiz kayıt ücreti alamaz"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, idarecilerin kayıt ücreti alamayacağının altını çizerek, "Okul idarelerimiz kayıt ücreti alamaz. Bunlarla ilgili geçen yıl 2 tane soruşturmamız oldu, iki okul müdürü de ceza aldı." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:14

İSTANBUL - İSMAİL ÖZDEMİR

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerden para toplama meselesinin, sözlü şikayetler olarak kendilerine geldiğini ve anormal rakamların istendiğini duyduklarını söyledi.

Bu konuda okul aile birliklerinin bağış alabildiğini ifade ededen Yelkenci, ancak okul idarelerinin kayıt ücreti alamayacağının altını çizdi. Yelkenci, "Okul idarelerimiz kayıt ücreti alamaz. 3,5,7,9 bin lira gibi rakamlar söyleniyor, bunlarla ilgili geçen yıl iki soruşturmamız oldu, iki okul müdürü de ceza aldı." dedi.

Kendilerine şikayet ulaştığında konuya kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Yelkenci, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ilçelere giderek okul müdürlerimizle toplantı yaptım. Orada sorunları dinledim, bu konuyu altını çizerek söyledim; ‘böyle bir şey bize geldiğinde kesinlikle inceleme ve soruşturma başlatırız, sonucunda ne çıkarsa buna katlanırsınız.’ Bu konu söyleniyor, basında bir kaç yerde ben de okudum, bu dönem bir şikayet dilekçesi aldık. Bunu, incelenmesi ve soruşturulması için ilgili birimlere havale ettik. İnsanların yaklaşımı şu şekilde oluyor, o okula gitmek istiyor, ‘yüksek para isteniyor’ deniyor, o zaman 'lütfen bize bir şikayet dilekçesi gönderin' diyoruz, yok, şikayet dilekçesi yazılmadığı zaman iddia edildiği gibi düzen varsa, velinin bunu bize ulaştırması lazım."

"Bağış almak, eldeki parayı harcayamamak demek"

Yelkenci, hiçbir okulun her veliden 3,5,6 bin lira toplayacak kadar ihtiyacı bulunmadığının altını çizerek, şunları aktardı:

"Bunları topladıkları zaman ne o paraların hesabını verebilirler ne de onları harcayacak yer bulabilirler. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaştıklarında veliler, bize şikayet dilekçelerini vermeleri halinde gereğini yapıp bununla ilgili tedbirleri alıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız da bu kadar nettir. Devletimiz çok güçlü, ekonomik olarak da çok güçlü, yatırımlar konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Ayrıca büyük bakım onarımlar, neredeyse bir okul yapmış kadar yapılıyor.

Geçen yıl 350 civarında bakım, onarım yapıldı, çok büyük bir rakam, çok büyük bir sayı bu. Okulların yakıt giderlerini de devletimiz karşılıyor. Personel ihtiyacı gibi hususlarda ihtiyaçlar oluyor. Okulun daha temiz, daha güvenli olabilmesi için gerekli personeli sağlamada okul aile birliğine yapılan bağışlar katkı sağlıyor. Bunların ötesinde bağış almak, eldeki parayı harcayamamak demek, ben böyle bir şeyin olmaması gerektiğini söylüyorum, varsa velilerimizin mutlaka bize yazılı olarak dilekçeyle başvurmalarını istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Eğitimİstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YelkenciOkul Kayıt
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