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Okul sıralarında giderilen yarım asırlık hasret

Nevşehir'de Cumhuriyet İlkokulu'ndan 52 yıl önce mezun olanlar aynı sınıfta buluştu.

Okul sıralarında giderilen yarım asırlık hasret

Nevşehir'de Cumhuriyet İlkokulu'ndan 52 yıl önce mezun olanlar aynı sınıfta buluştu.

26 Kasım 2017 Pazar 14:38
Okul sıralarında giderilen yarım asırlık hasret

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu'ndan 1965 yılında 5-A sınıfından mezun olanlar, yarım asır sonra eski sınıflarında okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, ağustos ayında Amasya Vali Yardımcılığından Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atanan ve çocukluk yıllarını kentte geçiren Nevzat Sinan öncülüğünde düzenlendi. 52 yıl önce 5-A sınıfından mezun olanlardan bazıları, Cumhuriyet İlkokulu yanında günümüzde öğretmenevi olarak kullanılan binanın bahçesinde bir araya geldi.

Sıra olan eski öğrenciler İstiklal Marşı ve Öğrenci Andı'nı okuduktan sonra zilin çalmasıyla sınıfa girdi. Vefat etmişlerin sıralarına karanfil bırakan katılımcılar, sıralarına oturarak eski günleri andı.

Sınıf arkadaşları adına konuşan Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, ilkokul yıllarını geçirdikleri okul binasına öğrenci andını okuyarak girmenin kendilerine farklı duygu yaşattığını söyledi.

Vefat etmiş öğretmen ve sınıf arkadaşlarını anan Sinan, "52 yıl önce bu içinde bulunduğumuz binada nefes aldık ve hayata atıldık. Bu süre neredeyse bir ömürdür. Bu sıralarda büyüyerek ülkemizin varlığı içinde yer almaya çalıştık. Bunca yıl sonra birbirimizi yeniden gördük, vefat etmiş arkadaşlarımı rahmetle anıyorum. Biz Atatürk'ü çok severiz. Cumhuriyet İlkokulu'nda büyüyenler olarak Cumhuriyetimizin sonsuza dek koruyucusu ve takipçisi olacağımıza söz veriyoruz." dedi.

İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün vefat eden öğretmen ve öğrenciler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği etkinlikte Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir katılımcılara temsili mezuniyet belgesi takdim etti.

Programa katılan okulun eski mezunlarından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Arif Parmaksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarım asır sonra aynı sınıfta buluşmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Parmaksız, "Bunca zaman sonra ilk kez bir araya geldik. Çocukluk arkadaşlarımızla buluşmak harika bir duydu. Hepimiz 52 yıl önceyi yad ediyoruz, hepimizin torunları oldu. Bundan sonraki süreçte her yıl yapmayı düşünüyoruz. Tüm eski mezunlara böyle bir etkinlik yapmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Salim Kesekçi de sınıfa girdiğinde yıllar öncesine döndüğünü ifade ederek "Bu sıralarda okuyup doktor oldum. 1965 yılında birlikte mezun olduğum arkadaşlarımla yeniden sınıfta bir araya gelmekten çok mutlu oldum. O günleri yeniden yaşıyor gibiyim." dedi.

Etkinlik, okulun tarihçesini anlatan sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

Muhabir: Behçet Alkan

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet İlkokuluMezunlar BuluşmasıNevşehirTürkiye
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