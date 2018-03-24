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Okul yolunda bomba 

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde okul yoluna konan bomba güvenlik ekipleri tarafından etksizi hale getirildi

Okul yolunda bomba 

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde okul yoluna konan bomba güvenlik ekipleri tarafından etksizi hale getirildi

24 Mart 2018 Cumartesi 18:18
Okul yolunda bomba 

Okul yolunda bomba 

   Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde okul yoluna konan bomba güvenlik ekipleri tarafından etksizi hale getirildi.Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye temizlik işçisi Mehmet Mengi'nin dikkati sonucu, okul yoluna tuzaklanan el yapımı parça tesirli bomba bulunarak, uzman ekipler tarafından imha edildi.

    Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi’nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti. Bunun üzerine çevredeki parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu.

   İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti. Bölgede alınan önlemin ardından el yapımı parça tesirli bomba, fünyeyle patlatılarak imha edildi.Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bombanın öğrenci giriş ve çıkışları sırasında veya polislerin ihbar üzerine bölgeye geldiği sırada patlatılacağı yönünde bilgilere ulaştı.Sözcü'nün haberine göre imha edilen bombanın parçaları incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, polis bombayı okul yoluna bırakan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Anahtar Kelimeler:
OkulBomba
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