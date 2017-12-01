Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103544
ALTIN
160.971
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.2888
EURO
4.6532
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi

Sakarya'da 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli kadınla ilgili sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan B.Y hakkında, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi

Sakarya'da 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli kadınla ilgili sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan B.Y hakkında, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

01 Aralık 2017 Cuma 16:18
Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Sakarya'da 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli kadınla ilgili sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan şüpheli B.Y hakkında, 5 yıl kadar hapis istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir kullanıcının Instagram'da "Sakarya'da tecavüze uğrayan Suriyeli kadın oğlu ile birlikte başları ezilerek öldürüldü" şeklindeki bir haber paylaştığı, B.Y'nin de bu paylaşımın altına yorumda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, B.Y'nin daha önce işlenmiş bir suçu alenen övdüğü ve ülkelerindeki iç savaş nedeniyle halen Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan Suriyeliler aleyhine kin ve düşmanlığı alenen tahrik ettiği belirtilerek, şüphelinin, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Muhabir: Hanife Sevinç

Son Güncelleme: 01.12.2017 13:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuriyeli Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir
Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor
Anıtkabir'i 6 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
Anıtkabir'i 6 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
CIA'in eski görevlisi Fuller'e FETÖ'den yakalama kararı
CIA'in eski görevlisi Fuller'e FETÖ'den yakalama kararı
Otizmin belirtileri bilinmiyor
Otizmin belirtileri bilinmiyor
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Başbakan Yıldırım: Bu dava hukuki olmaktan çıkmıştır
Başbakan Yıldırım: Bu dava hukuki olmaktan çıkmıştır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim