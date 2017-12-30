Ölümden dönen emniyet müdürü 4 ayda ayağa kalktı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve ölümden dönen Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, sedyeyle geldiği termal tesiste yaklaşık 4 ayda sağlığına kavuştu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapan Bilen, Başbakan Binali Yıldırım'ın Temmuz ayında katılacağı Seydikemer ilçesindeki 19. Yörük Türkmen Şenliği için görevlendirildi.

Göreve gittiği aracın Fethiye Çamköy Kavşağında başka bir araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan Bilen, sevk edildiği hastanede 6 gün yoğun bakımda kaldı.

Bilen'in iki omzu, iki dizi, bazı kaburga kemikleriyle kol ve bacaklarında kırıklar tespit edildi; geçirdiği ameliyatlar sonucu 39 vida ve 2 protezle hayata tutundu.

Ameliyatlar sonrası hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren Bilen, İzmir Valiliği bünyesindeki Balçova Termal Tesisleri'nde özel bir tedavi programına alındı.

Eylül ayında sedyeyle girdiği tesiste her gün 3 saat termal havuz ve fizik tedaviye tabi tutulan Emniyet Müdürü Bilen, özel masaj teknikleriyle hızla iyileşmeye başladı.

Tedaviye başladığı üçüncü ayda yardımsız ayağa kalkmayı başaran Bilen, dördüncü ayda yürüyüşündeki küçük aksamalar dışında tamamen sağlığına kavuştu.

"Malulen emekli olacaksın"

Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası hızlı müdahale ve ardından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde hayatta kaldığını, hastanedeki bazı doktorların kendisine, "malulen emekli olacaksın, seni ihtiyaçlarını giderebilecek hale getirsek ne mutlu bize" dediklerini söyledi.

Söylenenlerin moralini bozduğunu belirten Bilen, Balçova Termal Tesisleri'ndeki doktorlar ve fizyoterapistlerin ise "kendisini ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacakları" sözünü vermesiyle umutlarının arttığını anlattı.

"Benim için yaşa, vatan için öl baba"

Bu süreçte Türkiye'nin her yerinden dua aldığını, sosyal medya üzerinden de sürekli mesajlar geldiğini ifade eden Bilen, Muğla Valisi Esengül Civelek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve bütün polis teşkilatının her zaman yanında olduğunu hissettiğini söyledi.

Tedavi sürecinde en büyük morali 9 yaşındaki kızı Gamze'nin yazdığı "Benim için yaşa, vatan için öl baba" şiiriyle bulduğunu anlatan Cüneyt Bilen, "Umutsuzluğa hiç kapılmadım. Ama iyileşmemin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Doktorlar ve fizyoterapistlerim onay verirse görevime başlamaya hazırım" dedi.

Sağlığına kavuşmasında sağlık ekibinin profesyonel müdahalesinin etkili olduğunu, termal suların da hızla ayağa kalkmasını sağladığını dile getiren Bilen, şöyle konuştu:

"Yurt dışına tedavi için gidenler var. Burada böyle bir imkan olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar dünyanın her yanından buraya gelirken bizim yurt dışına gitmemiz garip. Eğer buradaki hocalara kendinizi teslim ederseniz ve güvenirseniz yapamayacakları bir şey yok. Çok ciddi bir çalışma söz konusu."

"İnanması lazım"

Balçova Termal Başfizyoterapisti Olcay Derya Gülören ise Türkiye ve yurt dışından her yıl çok sayıda trafik kazası sonucu travma geçiren hastanın başvurduğunu, vücudun yaralı bölgelerine göre farklı teknikler ve cihazlarla uyguladıkları kürler sayesinde hızlı sonuçlar alabildiklerini ifade etti.

İyileşme sürecinin hızında hastanın moralinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gülören, "Hastanın iyileşeceğine inanması lazım. Sonrasında ise bize güvenmesi. Cüneyt müdürüm de bunu yaptı. Kendisi çok pozitif bir insan. Hem biz hem diğer hastalar için bir enerji kaynağı." diye konuştu.