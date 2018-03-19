Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanıklı davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını istedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünün yanındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri müdahiller Soner ve Savaş Halisdemir, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Duruşmaya verilen aranın ardından sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin beyanlarının alınmasına devam edildi.

"Sanıklar tesadüfen gelmedi"

Halisdemir ailesinin avukatı Tuğba Sağlam Eker, sanıklardan Fatih Şahin'in şehit Ömer Halisdemir'e 11 el ateş ettiğini belirterek, "Bilirkişi raporunda dakika dakika neler yaptığı sabit. Ömer Halisdemir, darbeyi önlemek için canını feda etmiştir ve o gecenin en büyük kahramanlarından biridir. Sanıklar buraya tesadüfen gelmiş değillerdir. Hain Semih Terzi ile beraber gelmişlerdir." diye konuştu.



Müdahil Başbakanlığın avukatı Alaaddin Varol, "Fatih Şahin'in, kontrollü darbe tarzı beyanlarını kabul etmiyoruz. Hukuk kurulları dahilinde belirlenen bilirkişilerin başkanlık tarafından baskı altına alındığını kabul etmiyoruz." beyanında bulundu.



Müdahil TBMM'nin avukatı Sinan Kılıçkaya, "Buradaki tim, Semih Terzi ile uçakla Ankara'ya gelerek suçun maddi unsurunu gerçekleştirmişlerdir." dedi.



Daha sonra sanıklardan, geçmişte ÖKK'de görev yapan ve Sivas'ta alınan beyanları delil olarak dosyaya gönderilen Abdülsettar Çavdaroğlu'nun, şehir dışında hazır bulunduğu adliyeden telekonferans sistemiyle tanık olarak beyanı alındı.



Sanıklardan Mehmet Bilge'yi tanıdığını bildiren Çavdaroğlu, "2010'da Yasin kod adlı FETÖ'cü beni Bilge ile tanıştırdı. 3-4 sefer Mehmet Bilge ile evlere gidip geldik. Samimiyetim, dostluğum yoktu. Ara ara görüşüyorduk. En son Nisan 2015'te gördüm. Ondan sonra FETÖ ile irtibatımı kestiğim için bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Ama 2010-2014 arasında örgütle görüştüğünü biliyorum." diye konuştu.





Çavdaroğlu, Mahkeme Başkanı Bayram Kantık'ın sorusu üzerine, "Kaldıkları evlerin FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu" ifade ederek, hafta sonları "Yasin" kod adlı öğretmenin evine sohbete çağırdığını, buraya giden 3-4 kişi arasında Bilge'nin de bulunduğunu anlattı.Kendisinin kod isminin "Selim", Bilge'in kod adının ise "Hamit" olduğunu belirten Çavdaroğlu'ndan, Mehmet Bilge'yi teşhis etmesi istendi. Tanık, duruşma salonundaki kamerayla yakın çekim gösterilen sanıklar arasından Bilge'yi teşhis etti.Ara karar

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga'nın esas hakkındaki savunmasını açıklamasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.



Mahkeme Başkanı Kantık, sonrasında ara kararları açıkladı.



Buna göre, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için süre verilerek duruşma 9-13 Nisan 2018'e ertelendi.



Mahkeme ayrıca, sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Savcı mütalaasını sundu

Duruşmanın öğleden önce görülen kısmında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını talep etti.



Sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ayrıca birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmelerini isteyen Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy için de "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

Muhabir: Barış Kılıç-Ertuğrul Subaşı