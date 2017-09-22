Ömer Koç, New York'ta HeForShe toplantısına katıldı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen ve cinsiyet eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan HeForShe'nin New York'taki toplantısına katıldı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, UN Women tarafından dünya çapında Eylül 2014'te başlatılan ve Mart 2015'te Koç Topluluğu'nun Türkiye'deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketinin, 10 devlet başkanı 10 özel sektör lideri ve 10 üniversite rektöründen oluşan Küresel Etki Liderleri, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul Haftası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Toplantıda, HeForShe'nin "2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama" hedefine ulaşmayı hızlandırmak için oluşturduğu "10x10x10 Etki Programı" kapsamında iş dünyasından seçilen 10 küresel liderden biri olan Ömer Koç da yer aldı.

Schneider Electric, Vodafone, McKinsey, Unilever, AccorHotels, Tupperware, Barclays, PwC ve Electronic Arts yöneticilerinin de katıldığı programda, HeForShe küresel liderlerinin her birinin 2020 yılına kadar ulaşmak üzere verdiği 3'er taahhütle ilgili ilerlemelere yönelik düzenli olarak hazırlanan rapor paylaşıldı.







- "Başlattığımız dönüşümün örnek olacağına inanıyoruz"

Türkiye'den ve gelişmekte olan ülkelerden özel sektörü temsilen toplantıya katılan tek küresel lider olan Ömer Koç, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, kadınların yeterince özgür ve güçlü olmadığı bir dünyada kalkınmanın da mümkün olmayacağını belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyanın hiçbir ülkesinde henüz tam olarak sağlanmadığını belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bu eşitsizlik, toplumsal cinsiyet kalıplarının güçlü olduğu bizim gibi ülkelerde daha vahim düzeylerde. Ayrımcılığı tetikleyen kalıplara ve ön yargılara karşı çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hem toplumda hem de iş ortamında eşitliğe ulaşmak için önyargılarımızı yıkarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını benimsememiz gerektiğine inanıyoruz. Kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği çalışma hayatı ortak hedefimizi oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini sağlamalıyız."

Koç, "Ülkemizde her insan eşit fırsat, hak ve özgürlüklere sahip olmadığı sürece gelişmiş ve güçlü bir ülke olma hedefimize ulaşamayacağız. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de daha adil ve refah bir gelecek için şart olduğuna inanıyor ve Koç Topluluğu olarak, toplumda ve iş hayatında kadın ve erkek eşitliğini güçlendirmek için çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel bir dayanışma hareketi olan HeForShe kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"HeForShe küresel liderleri arasında yer alarak iş ortamımızı dönüştürmek adına geliştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını New York'ta açıklanan Küresel Etki Liderleri Eşitlik Raporu aracılığıyla tüm dünya ile paylaşma fırsatı bulduk. Çalışma arkadaşlarımız ve bayilerimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz ve raporda detaylandırdığımız Ülkem İçin projesiyle, iş ortamında ve toplumda başlattığımız dönüşümün farklı ülkelere ve şirketlere örnek olacağına inanıyoruz."

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Başkanı Phumzile Mlambo-Ngcuka ise sonuçları açıklanan IMPACT 10X10X10 Eşitlik Raporunun ilham verici olduğunu belirterek, "2015 yılında, Küresel Etki Liderleri'ni büyük düşünmeye ve engelleri aşmak için yaratıcı yaklaşımlar geliştirmeye davet etmiştim. Değişim yönünde küçük adımların, ivedilikle ihtiyacımız olan faydayı yaratmadığını biliyoruz. Kendi alanında öncü olan Etki Liderleri, belirli kalıpları kırmayı sağlayacak ve oyunu hem kadınlar hem de erkekler için değiştirecek çözümlere sahip. Bu rapor, stratejilere, karşılaşılan engeller ve ulaşılan başarılara yer vererek diğer kurumlara örnek olmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.