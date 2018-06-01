Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
191.609
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1371
EURO
5.3613
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...
Lucescu: İnanmasam burada olmazdım
Lucescu: İnanmasam burada olmazdım
Roma'da sezonun genç oyuncusu Cengiz
Roma'da sezonun genç oyuncusu Cengiz
Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
Real Madrid'de Zidane dönemi sona...

'Önce 24 Haziran'a odaklanacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "24 Haziran'a odaklanacağız. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

'Önce 24 Haziran'a odaklanacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "24 Haziran'a odaklanacağız. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 15:57
'Önce 24 Haziran'a odaklanacağız'

ADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her gün bazı ilçelere giderek seçim çalışmalarını sürdüklerini belirterek, 24 Haziran'a sayılı günler kaldığını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, "Vitesi yükseltmek durumundayız. İnşallah teşkilatlarımızla, ittifak yaptığımız partilerle birlikte, omuz omuza, kadını, erkeği, genci, tüm teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Bütün mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda taşımaktayız. O yüzden teşkilatlar olarak gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bundan sonra teşkilatlarla beraber hep çalışmaya odaklanmaları gerektiğine işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca Adana'nın hak ettiği hizmetlere kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu seçim döneminde bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi seçime endekslememiz gerekiyor. Hep birlikte olacağız, Adana'da bir ofisim olacak. İlçelerimizde temas kişisi çalışma arkadaşım olacak. Bu şekilde her türlü talep sorun sıkıntı bizlere kolaylıkla iletilecek. Hepinizin içi rahat olsun. Önce 24 Haziran'a odaklanacağız. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu yetmez, güçlü bir hükümet güçlü bir Meclis aritmetiğini de gerektiriyor. Bir taraftan da Meclis'te AK Parti'mizin en fazla sandalye sayısına sahip olması için de var gücümüzle çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, Adana çok daha iyisini ve güzelini hak ediyor."

Adanalı olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Her şey tartışılır ama benim Adanalılığım asla tartışılmaz. Adana'nın yerlisiyiz, en büyük Yörük ailesiyiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra seçim otobüsüne binerek, ilçedeki vatandaşları selamladı.

Muhabir: İbrahim Erikan

Anahtar Kelimeler:
AdanaAk PartiÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluJülide SarıeroğluPolitikaZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak'
'Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak'
Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı
Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı
Vizesiz Avrupa görüşmeleri Ankara'da yapıldı
Vizesiz Avrupa görüşmeleri Ankara'da yapıldı
İran 'normalleşme' arayışında
İran 'normalleşme' arayışında
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Londra Belediye Başkanı'ndan hükümete PKK çağrısı
Londra Belediye Başkanı'ndan hükümete PKK çağrısı
İspanya'da yolsuzluk davası hükümeti düşürdü
İspanya'da yolsuzluk davası hükümeti düşürdü
İhracat mayısta arttı
İhracat mayısta arttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim