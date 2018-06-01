ADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her gün bazı ilçelere giderek seçim çalışmalarını sürdüklerini belirterek, 24 Haziran'a sayılı günler kaldığını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, "Vitesi yükseltmek durumundayız. İnşallah teşkilatlarımızla, ittifak yaptığımız partilerle birlikte, omuz omuza, kadını, erkeği, genci, tüm teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Bütün mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda taşımaktayız. O yüzden teşkilatlar olarak gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bundan sonra teşkilatlarla beraber hep çalışmaya odaklanmaları gerektiğine işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca Adana'nın hak ettiği hizmetlere kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu seçim döneminde bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi seçime endekslememiz gerekiyor. Hep birlikte olacağız, Adana'da bir ofisim olacak. İlçelerimizde temas kişisi çalışma arkadaşım olacak. Bu şekilde her türlü talep sorun sıkıntı bizlere kolaylıkla iletilecek. Hepinizin içi rahat olsun. Önce 24 Haziran'a odaklanacağız. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu yetmez, güçlü bir hükümet güçlü bir Meclis aritmetiğini de gerektiriyor. Bir taraftan da Meclis'te AK Parti'mizin en fazla sandalye sayısına sahip olması için de var gücümüzle çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, Adana çok daha iyisini ve güzelini hak ediyor."

Adanalı olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Her şey tartışılır ama benim Adanalılığım asla tartışılmaz. Adana'nın yerlisiyiz, en büyük Yörük ailesiyiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra seçim otobüsüne binerek, ilçedeki vatandaşları selamladı.

Muhabir: İbrahim Erikan