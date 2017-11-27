Önce fıskiye ardından dinazorlar da yerlerinden söküldü

Ankara Belediyesi'nde Melih Gökçek'in yerine geleb Mustafa Tuna fıskiyelerden sonra dinazorları da kaldırdı.Göreve geldikten sonra Melih Gökçek'in izlerini silen, fıskiyeyi kaldırıp, Ankara Kanalı ihalesini iptal eden ve kedili logodan da vazgeçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek'in dinozorlarını da yerlerinden söktürdü. Ankaralıların tepkisini toplayan, çok eleştiri alan ve 10 milyon lira harcanan dinozorlar, vinçlerle yerlerinden kaldırıldı. Kavşaklardan alınan dinozorlar depoya konuldu. Dinozorların yerine, çiçek ve ağaç fidanları dikilecek.Atatürk Orman Çiftliği Kavşağında bulunan dinozor çekici araçla depoya kaldırıldı. Dinozorun olduğu bölgenin çiçeklendirilecek ve ağaç fidanı ekilecek.Ankapark'ın bulunduğu kavşağa 2014 yılında koyulan dinozor maketi, büyük tartışmalara neden olmuştu. Sözcü'nün haberine göre Atatürk Orman Çiftliği kavşağına dikilen dinozor heykelinin yaklaşık 10 milyon TL'lik maliyeti de Ankaralıların tepkisini çekmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla dinozor heykeli kaldırıldı. Belediye ekipleri, dinozor maketin büyük bir vinçle kaldırarak, diğer dinozorların olduğu depoya götürdü