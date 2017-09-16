"Önce Türk Telekom’a Sonra Okula” kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler ve aileleri için özel avantajlarla dolu “Önce Türk Telekom’a Sonra Okula” kampanyasını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına yeni fırsatlarla "merhaba" diyor. Okula hazırlık döneminde öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak olan Türk Telekom, hayata geçirdiği “Önce Türk Telekom’a Sonra Okula” kampanyasıyla, müşterilerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarına özel avantajlı seçenekler sunarak bütçelerine katkıda bulunuyor.

Okula hazırlık döneminde hem ailelerin okula dönüş masraflarını hafifletmeyi hem de çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefleyen Türk Telekom, bu amaçla evde interneti ilk 3 ay boyunca ücretsiz veriyor ve her yaş grubuna hitap eden zengin içerikli, çocuk gelişimini destekleyen online eğitim paketlerini çocuklar için ücretsiz olarak sunuyor.

Kampanya kapsamında, Türk Telekom Evde İnternet müşterileri, Limitsiz İnternet hizmetinden üç ay boyunca ücretsiz faydalanabilecek ve sonraki 24 ay boyunca da her şey dahil 59,90 TL ödeyerek aynı hizmetten yararlanabilecek. Bununla birlikte, her yaş grubuna hitap eden avantajları bir araya getiren bu kampanya sayesinde öğrenciler, Hedefim İngilizce, Buki, HızlıGo, Kayıp Sesler Ülkesi ve TEDdy’s Ready gibi zengin içerikli interaktif eğitim paketlerine ücretsiz sahip olma fırsatı yakalayacak.

“Önce Türk Telekom’a Sonra Okul’a” kampanyası ile Türk Telekom’un, müşterilerine sunduğu fırsatlar bununla da kalmayacak. Türk Telekomlular avantajlı fiyatlarla taksitli olarak bilgisayar, tablet ve yazıcı sahibi olabilecek. Bu kampanya kapsamında, eğitime önem veren aileler, çocukları için 24 ay taksitle, ayda 13 TL’ye Reeder M7+; ayda 101 TL’den başlayan fiyatlarla 24 ve 36 ay taksit seçenekleriyle Lenovo Ideapad 310 bilgisayar ve ayda 10 TL’ye 24 ay taksitle Canon E464 yazıcı alarak onların okul hayatını kolaylaştırabilecek.

Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan öğrencilerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak üzere giyimden kırtasiyeye, ayakkabıdan çantaya, dil eğitiminden kargoya birçok markadan indirimli alışveriş fırsatı, Türk Telekom Evde İnternet müşterilerini bekliyor. “Önce Türk Telekom’a Sonra Okula” kampanyası kapsamında, 31 Ekim tarihine kadar kırtasiye ihtiyaçlarını “Kalemlik.com” sitesinden karşılayan öğrenciler, 75 TL ve üzeri her alışverişte, 25 TL indirim kazanıyor.

Türk Telekom’a gelen müşteriler, 31 Ekim tarihine kadar yapacakları giyim alışverişlerinde, Levi’s mağazalarında yüzde 15, Dockers mağazalarında ise yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek. Panço mağazalarından ya da internet sitesinden alışveriş yapmayı tercih eden Türk Telekom Evde İnternet müşterileri 31 Ekim'e kadar, yüzde 15 indirimden faydalanabilecek. Ek olarak, 31 Ekim tarihine kadar Ayakkabı Dünyası mağazalarında ve internet sitesinde geçerli yüzde 15 indirim de yine Türk Telekom müşterilerini bekliyor.

Yeni eğitim döneminde ister kendisi ister çocuğu için dil eğitimi almayı tercih eden Türk Telekom müşterileri, 7 Kasım tarihine kadar American Life şubelerindeki dil programlarından, yüzde 40 indirimle yararlanabilecek.

Çocukları farklı şehirlerde eğitim gören aileler ile çocukları arasındaki gönderi ihtiyacına çözüm olabilmek için yıl boyunca MNG Kargo’dan yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. İnternet ve eğitim kampanyası, cihaz teklifleri ve çeşitli marka avantajları ile ilgili detaylara "www.turktelekom.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.