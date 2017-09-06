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Orgeneral Akar F-16 ile uçtu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığının Uçuş Eğitim Yılı açılışını gerçekleştirdi, filoların denetlenmesi sırasında da F-16 savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar F-16 ile uçtu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığının Uçuş Eğitim Yılı açılışını gerçekleştirdi, filoların denetlenmesi sırasında da F-16 savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 20:08
Orgeneral Akar F-16 ile uçtu

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı açılış törenine katıldı.

Akar, törende yaptığı konuşmada eğitim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, Hava Kuvvetlerinin Türkiye'nin göklerdeki gücünün, başarı ve idealinin çelikleşmiş simgesi olduğunu, sahip olduğu nitelikli personel, uçaklar, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığı içerisinde saygın bir yere ulaştığını ifade etti.

Tören kapsamında geleneksel kurban kesim merasimine de katılan Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, 113'üncü ve 111'inci Jet Filo Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, filoların denetlenmesi sırasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

Akar'dan Eskişehirlilere teşekkür

Orgeneral Akar, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akar, Valilik şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları bir süre Vali Çakacak ile görüştü.

Ziyaretin ardından görüntü alan basın mensuplarına teşekkür eden Orgeneral Akar, "Milli Takıma verdikleri destekten dolayı Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş,Sarp Özer,Emrah Yaşar

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Son Güncelleme: 06.09.2017 21:47
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