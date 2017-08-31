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Orgeneral Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve bütünlük içinde aşacağından hiç şüphe duymadığımız milletimiz, aydınlık yarınlara güvenle yürümeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve bütünlük içinde aşacağından hiç şüphe duymadığımız milletimiz, aydınlık yarınlara güvenle yürümeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 19:55
Orgeneral Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramın, her karışı şehitlerin mübarek kanlarıyla sulanan vatan topraklarında birlik içinde yaşayanların sevgi, saygı, vefa ve hoşgörü değerlerini özendirdiğini hatırlatan Akar, köklü gelenekleri canlı tutarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren, huzur ve barış atmosferini hakim kılan günlerden Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğu içinde olduklarını vurguladı.

Milletin, bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ortamında, ortak kaderi paylaşmanın bilinci içinde, karşılaştığı her badireyi metanetle aşarak bin yıldır kardeşçe yaşamayı başardığını belirten Akar, "Bütün zorlu süreçler gibi içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve bütünlük içerisinde aşacağından hiç şüphe duymadığımız milletimiz, aydınlık yarınlara güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye'nin bağımsızlığını, milletin birlik ve beraberliğini koruma sorumluluğunu onurla omuzlarında taşıdığını belirten Akar, bunun, yurdun her yerinde başta olmak üzere, sınırların ötesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde özveriyle görev yapanların katkısıyla mümkün olduğunu vurguladı.

TSK'nın, milletin tarihsel ve kültürel değerleriyle yoğrulduğunun, "ordu millet" kaynaşmasının en güzel örneği olduğunun altını çizen Akar, "Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza, masum vatandaşlarımızın kılına dahi zarar vermeden ve yılmadan mücadeleye devam edecek ve bu uğurda kararlılığını asla kaybetmeyecektir." mesajını paylaştı.

Ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yad eden Akar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatana adanmışlık ruhuyla kenetlenmiş tüm kahraman ve fedakar mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, emekli mensuplarımızın, güvenlik korucularımızın, şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler diler, sevdikleriyle birlikte mutluluk, huzur ve esenlik içinde nice bayramlara erişmelerini temenni ederim."

Muhabir: Sinan Uslu,Tanju Özkaya

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarGenelkurmay BaşkanlığıKurban BayramıTürkiye
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