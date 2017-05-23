﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Mayıs 2017 Salı 23:58

Ortaca'da aynı yerde 4 günde 3 yangın birden çıktı

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde aynı bölgede, ormanlık alanda 4 gün içinde üçüncü yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürülürken, yangınların şüphe uyandırdığı belirtildi.

Ortaca'da aynı yerde 4 günde 3 yangın birden çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ortaca'da aynı yerde 4 günde 3 yangın birden çıktı



Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde aynı bölgede, ormanlık alanda 4 gün içinde üçüncü yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürülürken, yangınların şüphe uyandırdığı belirtildi.
Gökbel Mahallesi'nin Kızılcapınar Mevkii'nde yol kenarındaki ahırda geçen Cuma günü yangın çıktı. Alevler, yolun karşısında çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Bir gün sonra aynı bölgede yeniden alevler yükseldi. Ortaca Orman İşletme ve Ortaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bugün gündüz saatlerinde aynı mevkide yeniden yangın çıktı. İtfaiye arazözleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 yangın helikopterinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Her 3 yangında toplam toplam 1 dekarlık alan zarar gördü.
Bölgenin yangına hassas bir alan olduğunu ifade eden yetkililer, aynı yerde 3 kez yangın çıkmasının kasıt şüphesi uyandırdığını belirtti. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları yıktı Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları...
Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı, alevler apartmanları sardı Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı, alevler...
Adana'da Suruyeli gerginliği: Suriyeli istemeyen vatandaşları polis dağıttı Adana'da Suruyeli gerginliği: Suriyeli istemeyen...
Sigarayı Bırakamayanlar İçin Sağlam Bir Alternatif Sigarayı Bırakamayanlar İçin Sağlam Bir Alternatif
Yük treni üstünde fotoğraf çekme merakı faciaya döndü Yük treni üstünde fotoğraf çekme merakı faciaya...
Diyarbakır'da tarlaya uçan lüks araç içinde 3 kişi can verdi Diyarbakır'da tarlaya uçan lüks araç içinde...
Yukarı Çık

Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları...
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını...

Haberi Oku