Ortaca'da aynı yerde 4 günde 3 yangın birden çıktı

Muğla'nınİlçesi'nde aynı bölgede, ormanlık alanda 4 gün içinde üçüncü yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürülürken, yangınların şüphe uyandırdığı belirtildi.Gökbel Mahallesi'nin Kızılcapınar Mevkii'nde yol kenarındaki ahırda geçen Cuma günü yangın çıktı. Alevler, yolun karşısında çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Bir gün sonra aynı bölgede yeniden alevler yükseldi. Ortaca Orman İşletme ve Ortaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Bugün gündüz saatlerinde aynı mevkide yeniden yangın çıktı. İtfaiye arazözleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 yangın helikopterinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Her 3 yangında toplam toplam 1 dekarlık alan zarar gördü.Bölgenin yangına hassas bir alan olduğunu ifade eden yetkililer, aynı yerde 3 kez yangın çıkmasının kasıt şüphesi uyandırdığını belirtti. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.