'Ortak değerlerimizin sömürülmesine sessiz kalmayacağız'

BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta partisinin 6'ncı olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.



"Cumhuriyetimizin ortak değerleri adına demokrasi, millet, ezan, bayrak düşmanlığı yaptığınız günler sona ermiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlara ihtiyacı olan mühimmatı sağlayan Pensilvanya'daki şarlatan gibi ihanet şebekelerinin devri de kapanmıştır." dedi.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların, işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Bu çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu buluyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık belli uluslararası örgütlere sadece ileri garnizonluk yapan bir Türkiye yok. Bizi 1980'lerin, 1990'ların Türkiyesi ile karşılaştıranlar çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını elbette anlayacaklardır." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "80 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle ülkemiz bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak muasır medeniyet yolculuğuna devam ediyor. Ne iplerini ellerinde tutan güçleri ne de onların üzerimize saldığı örgütler bizi yolumuzdan asla alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullandı.





"Vatanımıza hizmet için makamlar birer araçtır""Şunu unutmayın; makamlar gelip geçidir. Milletimize ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımıza hizmet için makamlar birer araçtır, birer fırsattır. Kimsenin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Hem kendimizi hem de partimizi yeniliyoruz. İlçe ve il kongrelerimiz bu tarihi değişim sürecinin en önemli kanallarıdır... Önümüzdeki hafta Doğu illerindeyiz. İnşallah oralarda kongrelerimize devam edeceğiz ve böylece şubat sonuna kadar bütün kongrelerimizi bitireceğiz. Kongrelerimiz vasıtasıyla bizi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da oluşturuyoruz."Erdoğan, "2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz. İşte bugünkü kongre 2019 seçimlerinin hazırlık kongresidir. Önümüzdeki sürecin parolası, iki önemli kavramdır. Bir değişimdir, iki yenilenmedir. İşte biz şimdi bunun adımlarını atıyoruz. Hem değişim hem yenilenme. Kim ne derse desin." şeklinde konuştu.Muhabir: İlkay Güder, Mümin Altaş