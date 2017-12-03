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OSB'lerden 25 bin kişiye istihdam imkanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Son dönemde Elazığ ve Tarsus'ta kurulan OSB'ler yaklaşık 25 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak." dedi.

OSB'lerden 25 bin kişiye istihdam imkanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Son dönemde Elazığ ve Tarsus'ta kurulan OSB'ler yaklaşık 25 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak." dedi.

03 Aralık 2017 Pazar 13:42
OSB'lerden 25 bin kişiye istihdam imkanı

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ ve Tarsus'ta kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını bildirdi.

OSB'lerle modern, sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, kentlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı hedeflediklerini belirten Özlü, 2023 yılına kadar sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek istediklerini söyledi.

Özlü, bu kapsamda Elazığ'ın Körpe Köyü Karayazı mevkisindeki 6 milyon 540 bin metrekarelik alana "Elazığ 2. OSB"yi kurduklarına işaret ederek, "Elazığ 2. OSB'nin kurucu ortaklarını yüzde 34 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ İl Özel İdaresi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Belediyesi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üyeyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası oluşturuyor." dedi.

Bölgenin karma OSB olarak faaliyet göstereceğini ifade eden Özlü, Elazığ 2. OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi halinde yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı yaratılacağını bildirdi.

"Tarsus Gıda OSB'den 15 bin kişiye iş imkanı"

Özlü, her bölgenin ve şehrin ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmek için gayret gösterdiklerini, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından harekete geçtiklerini anlattı.

Tarsus'un Çamtepe Mahallesi Köprüözü, Sırasakız ve Topakzeytin mevkilerindeki 5 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan "Tarsus Gıda İhti̇sas OSB"nin de bu anlayışla hayata geçirildiğini belirten Özlü, Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını kaydetti.

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EkonomiElazığFaruk ÖzlüIstihdamOSBTarsus
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