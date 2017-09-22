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Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) geçen yıl "Bennu" isimli göktaşını araştırmak için gönderdiği Osiris-Rex uzay aracı, dünyanın yakınından geçecek.

Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) geçen yıl "Bennu" isimli göktaşını araştırmak için gönderdiği Osiris-Rex uzay aracı, dünyanın yakınından geçecek.

22 Eylül 2017 Cuma 21:44
Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek

CAPE CANAVERAL (AA) - Bennu göktaşına doğru hareket edecek olan Osiris-Rex, saatte 31 bin kilometre hızla, gezegenden yaklaşık 17 bin 700 kilometre uzaklıktan, Antarktika üzerinden geçecek.

Yolculuğu sırasında Dünya'nın yer çekimi kuvvetinden yararlanacak olan uzay aracı, gelecek yıl Bennu'ya ulaşacak.

Uzay aracı, gök taşının etrafındaki yörüngeye girerek, bir miktar kaya parçası toplamak için en iyi yeri bulmaya çalışacak.

Osiris-Rex'in, yaklaşık 500 metre çapındaki Bennu'da yapacağı araştırmaların ardından toplayacağı örnekleri, 2023 yılına kadar Dünya'ya getirmesi bekleniyor.

Dünyanın yakınından geçişi sırasında uzay aracıyla 1 saat temas kurmayı planlayan NASA, Osiris-Rex'in, herhangi bir uyduya çarpmamasını sağlamak için de önlemler aldı.


Anahtar Kelimeler:
BennuBilimOsiris-Rex Uzay Aracı
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