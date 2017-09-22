Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek

CAPE CANAVERAL (AA) - Bennu göktaşına doğru hareket edecek olan Osiris-Rex, saatte 31 bin kilometre hızla, gezegenden yaklaşık 17 bin 700 kilometre uzaklıktan, Antarktika üzerinden geçecek.
Yolculuğu sırasında Dünya'nın yer çekimi kuvvetinden yararlanacak olan uzay aracı, gelecek yıl Bennu'ya ulaşacak.
Osiris-Rex'in, yaklaşık 500 metre çapındaki Bennu'da yapacağı araştırmaların ardından toplayacağı örnekleri, 2023 yılına kadar Dünya'ya getirmesi bekleniyor.
Dünyanın yakınından geçişi sırasında uzay aracıyla 1 saat temas kurmayı planlayan NASA, Osiris-Rex'in, herhangi bir uyduya çarpmamasını sağlamak için de önlemler aldı.