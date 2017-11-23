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'Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır'

Cezayir Arşivleri Genel Müdürü Şeyhî, "Cezayir, hiçbir zaman Batılıların iddia ettikleri gibi Osmanlı'nın sömürgesi olmamıştır. Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır." dedi.

'Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır'

Cezayir Arşivleri Genel Müdürü Şeyhî, "Cezayir, hiçbir zaman Batılıların iddia ettikleri gibi Osmanlı'nın sömürgesi olmamıştır. Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 20:52
'Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır'

İSTANBUL (AA) - Cezayir Arşivleri Genel Müdürü Abdulmecid Şeyhî, Cezayir'in Osmanlı Devleti'ni kendi topraklarına davet ettiğini ve Batılıların iddia ettikleri gibi sömürge konumunda olmadığını belirterek, "Cezayir Osmanlı Devleti'nin ortağı olmuştur. Nitekim, bildiğiniz gibi Cezayir daha sonra, "Dayılar" tarafından yönetilmiştir. Başka yerlerdeki gibi "beyler" tarafından yönetilmemiştir. Bu da gösteriyor ki Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır. Biz bir sömürge değil, Osmanlı Devleti ile birlikte hareket eden bir ülkeydik." dedi.

"2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi"nde konuşman Şeyhî, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesine kendi tarihi ile değil, Haçlı Seferleri'nin başlamasıyla ortaya çıktığını ifade ederek, bu bütünlük içerisinde tarihin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Osmanlı döneminde ortaya çıkan fakat bugün manası değişmiş olan kavramlar bulunduğunu dile getiren Şeyhî, "Kapitülasyon kelimesinin esas manası imtiyaz değil, istisnadır. Biz Osmanlı'nın istisna olarak yaptığına, imtiyaz deyip böyle algılayarak, tarihin yazılmasında ciddi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Fransızca'dan yapılan tercümelerde Cezayir'in merkezi için 'ticari merkez' ve 'kale' kavramları karıştırılıyor. Bu da Fransızlara, Cezayir üzerinde baskı kurma hakkı veriyor. Kavramları yerinde ve asıl manalarında kullanılması gerekir."görüşünü dile getirdi.

Türk tarihçilerine seslenerek Cezayir'i unutmamalarını ve ülkelerine ilgi göstererek başka yerde olmayan özelliklerini dikkate almalarını isteyen Şeyhî, şunları kaydetti:

"Osmanlı, Cezayir'e başka bir yerde olmayan özel bir idare tesis etti. Cezayir, doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'ni topraklarına davet etti. Bu davetten dolayı Cezayir, hiçbir zaman Batılıların iddia ettikleri gibi Osmanlı'nın sömürgesi olmamıştır. Bizim ülkemizde de böyle bir algı yoktur. Cezayir Osmanlı Devleti'nin ortağı olmuştur. Nitekim, bildiğiniz gibi Cezayir daha sonra "Dayılar" tarafından yönetilmiştir. Başka yerlerdeki gibi "beyler" tarafından yönetilmemiştir. Bu da gösteriyor ki Osmanlı Devleti, Cezayir'e ayrıcalıklı bir yer ayırmıştır. Biz bir sömürge değil, Osmanlı Devleti ile birlikte hareket eden bir ülkeydik."

Muhabir: Mücahit Türetken

Anahtar Kelimeler:
2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv KongresiCezayir Arşivleri Genel Müdürü Abdulmecid ŞeyhiDünya
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